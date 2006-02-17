طرح روسيه جايگزين غني سازي در ايران نخواهد شد

محسن يحيوي نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به مذاكرات ايران و روسيه و نقش مسكو در ديپلماسي هسته اي ايران گفت : طبيعي است روسها در جهت منافع ملي خودشان حركت مي كنند و هر چه در اين مسير قرار گيرد اگر مصالحشان ايجاب كند، قرباني مي كنند.



وي افزود : با اين حال ايران بايد روابطش را با همه بجز آمريكا و رژيم صهيونيستي حفظ كند و به اين نكته توجه داشته باشد كه رابطه با هيچ كشوري به مصلحت نيست .



يحيوي با اشاره به اينكه روابط هسته اي ايران و روسيه بر اين اساس كه همواره سياست مسكو در جهت حمايت از ايران بوده شكل گرفته است، گفت : تغيير سياست روسيه در آستانه نشست اخير شوراي حكام و مخالفت با برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران موجب تغيير جهت سياست هاي ايران در رابطه با روسيه خواهد شد البته اين به معناي قطع رابطه نيست.



وي با اشاره به طرح مشاركت هسته اي رييس جمهور افزود : بر اين اساس ايران آمادگي پذيرش هرگونه مشاركتي در زمينه غني سازي اورانيوم را دارد ولي لازمه آن شكل گيري كامل مراحل چرخه سوخت در داخل كشور است .



عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در پايان تصريح كرد : براي ما اصل، انجام تمام مراحل چرخه سوخت هسته اي در داخل خاك ايران است و اگر امكان داشته باشد وشرايط را به نفع ايران ببينيم در ساير سرمايه گذاري هاي غني سازي خارج از كشور از جمله پروژه روسيه شركت مي كنيم .



کد خبر 291110