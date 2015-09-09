به گزارش خبرگزاری مهر، آرتور شنیتسلر، نویسنده اتریشی، در آثار خود اغلب به سرنوشت قهرمانانش از دیدگاه روانشناختی میپردازد و رویدادهای آثار او بیشتر در شهر وین رخ میدهند. شنیتسلر را یکی از سرسختترین منتقدان جامعه امپراتوری اتریش ـ مجارستان در حول و حوش قرن بیستم میشناسند. شنیتسلر در آثار خود به توصیف اختلالات روانی نمیپردازد، مساله مورد علاقه او آن روندی است که در درون شخصیتهایاش جریان مییابد: کشمکشی که قهرمانانش در راه دستیابی به امیالشان با آن روبهرو هستند. به تازگی مجموعه داستان «دیگری» اثر شنیتسلر با ترجمه علیاصغر حداد و به همت نشر ماهی انتشار یافته که شامل ۲۲ داستان کوتاه است.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سهشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «دیگری» اختصاص دارد که با حضور توماس کلویبر، علیاصغر حداد، امیرعلی نجومیان و محمدحسن شهسواری در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچهی سوم برگزار میشود. ورود برای علاقهمندان آزاد است.
