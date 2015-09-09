اختصاص خط اعتباری روسی برای صادرکنندگان لوازم خانگی

سید آرش شهر آئینی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص خطوط اعتبار خریدار برای توسعه صادرات محصولات و لوازم خانگی خبرداد و گفت: هم اکنون یک خط اعتباری ۱۰ میلیون یورویی میان بانک توسعه صادرات ایران و یک بانک روسی با پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران در حال مذاكره است که صادر کنندگان لوازم خانگی می‌توانند پس از فعال شدن آن در آينده نزديک از آن بهره گیرند.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این ساز و کار که در قالب اعتبار خریدار فی مابین دو بانک شکل می‌گیرد و صادر کننده ایرانی در قالب فروش مدت دار، کالای صادراتی خود را به فروش می رساند، به این صورت که کالای خود را به خریدار خارجی ارسال می‌کند ولی وجه خود را از بانک ایرانی و بدون فوت وقت دریافت می‌کند تا سرمایه در گردش خود را زودتر به صورت نقد دریافت کند.

وی تصریح کرد: ریسک‌های موجود در این فرآیند را که بانک ایرانی گشایش کننده خط اعتباری با آن روبرو است، صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش می دهد.

شهر آئینی گفت: در صورتی که این خط اعتباری ۱۰ میلیون یورویی از سوی صادر کنندگان ایرانی کالا و خدمات به روسیه مورد استفاده قرار گیرد، صندوق آمادگی دارد این سقف را افزایش دهد.