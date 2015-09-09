صدرنشینی انگلیس و اسپانیا/ اتریش با اقتدار راهی یورو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال انگلیس سه شنبه شب در ورزشگاه ومبلی لندن میزبان سوئیس بود که این تیم را با دو گل از پیش روی برداشت. هری کین (۶۷) و وین رونی (۸۴- پنالتی) زننده دو گل تیم انگلیس در این مسابقه بودند. این پنجاهمین گل رونی در بازی‌های ملی بود که باعث شد وی به تنهایی رکورددار بشترین گل ملی در تاریخ انگلیس شود.

انگلیس که قبل از این صعود خود را به مرحله نهایی مسجل کرده بود با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و با ۹ امتیاز فاصله نسبت به سوئیس که در رده دوم قرار دارد جایگاهش را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

از گروه C نیز تیم ملی اسپانیا در زمین مقدونیه یک بر صفر پیروز شد. تام پاکوفسکی در دقیقه ۸ به اشتباه دروازه خودی را گشود تا بدین ترتیب اسپانیا ۳ امتیاز دیگر کسب کند و با ۲۱ امتیاز صدرنشین گروه شود. اسلواکی با ۱۹ امتیاز تیم دوم این گروه است.

اتریش در گروه G این مسابقات دست به کار بزرگی زد و در زمین سوئد برد شگفت انگیز ۴ بر یک را کسب کرد. دیوید آلابا (۹- پنالتی)، مارتین هارنیک (۳۸ و ۸۸) و مارک یانکو (۳۷) گ‌لهای تیم اتریش را در این مسابقه به ثمر رساندند. در آنسوی میدان زلاتان ابراهیموویچ در دقیقه ۹۰ تنها گل میزبان را به ثمر رساند. اتریش با ۷ برد و یک تساوی ۲۲ امتیازی شد و به مرحله نهایی صعود کرد. روسیه، سوئد و مقدونیه به ترتیب با ۱۴، ۱۲ و ۱۱ امتیاز به دنبال سهمیه دوم و نیز سهمیه پلی آف در دو بازی آینده هستند.

نتایج کامل دیدارهای سه شنبه شب به شرح زیر است:

گروه G

* سوئد یک - اتریش ۴

* مولداوی صفر - مونته نگرو ۲

* لیختن اشتاین صفر - روسیه ۷

گروه E

* اسلوونی یک - استونی صفر

* انگلیس ۲ - سوئیس صفر

* لیتوانی ۲ - سن مارینو یک

گروه C

* مقدونیه صفر - اسپانیا یک

* اسلواکی صفر - اوکراین صفر

* بلاروس ۲ - لوکزامبورگ صفر