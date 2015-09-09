رفتارهای موثر در افزایش مشارکت مردم در انتخابات بررسی می شود

محمدرضا یوسفی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: افزایش مشارکت مردمی و حضور پررنگ آحاد جامعه از جدی ترین اولویت های ما در انتخابات پیش رو به شمار می رود.

وی افزود: بررسی و واکاوی رفتارهای موثر در تقویت مشارکت مردمی در دستور کار قرار گرفته و نقش رسانه ها در این عرصه، بسیار حائز اهمیت و برجسته است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران عنوان کرد: بررسی رفتارهای دولت، صداو سیما، شورای نگهبان و ارکان نظام و تاثیر آن در ارتقای مشارکت مردمی در انتخابات یکی از محورهای اولویت گذاری شده است.

یوسفی گفت: افزایش کیفیت انتخاب مردم در انتخابات نیز از دیگر مواردی است که ضرورت پرداختن هر چه بیشتر به آن احساس می شود زیرا در طول سال های گذشته کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تشریح کارکردهای انتخابات و شرح وظایف و اختیارات نمایندگان از دیگر موضوعات اولویت داری است که در دستور کار بوده تا طیف تحصیلکرده و دانشجوی جامعه در این زمینه به آگاهی و اشراف هر چه بیشتری دست یابد.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری تهران عنوان کرد: هر آنچه دراین حوزه به موفقیت بیشتری نائل شویم، ضریب موفقیت کشور و نظام با ورود نخبگان و متخصصان جامعه به مجلس افزایش می یابد و نتیجه آن تامین رفاه مردم خواهد بود.

یوسفی یادآور شد: امانت داری در اجرای انتخابات و توجه به تاکید مقام معظم رهبری در حق الناس بودن رای مردم و اعتقاد قلبی به فرمایش رهبری، امری حائز اهمیت است و در نهایت هر آنچه مردم برگزینند ما نیز تابع آن خواهیم بود.