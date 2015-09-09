به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی با بیان اینکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تلفیقی از کشتی گیران عنوان‌دار و دارای جایگاه و چند جوان راهی رقابتهای جهانی آمریکا شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فدراسیون در پایان روز دوم رقابتها از مجموع عملكرد تیم ملی كشتی فرنگی راضی نیست.

وی افزود: با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا المپیک بلافاصله پس از بازگشت تیم جلسه شورای فنی تیمهای ملی كشتی فرنگی تشکیل می شود.

سخنگوی فدراسیون کشتی همچنین تصریح کرد: قطعا اعضای شورای فنی با توجه به گزارش‌های دریافتی و ارزیابی از نحوه عملکرد تیم مذكور اعلام نظر می کند.

رضایی در پایان گفت: مردم بعنوان حامیان اصلی کشتی از عملکرد این تیم رضایت ندارند و این وظیفه فدراسیون است تا دغدغه آنها را برای حضور مناسب و در شان تیم ملی كشتی فرنگی در المپیک برطرف کند.