  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۳۹

علیرضا رضایی:

عملکرد فرنگی‌کاران قابل قبول نیست/ شورای فنی باید نظر دهد

عملکرد فرنگی‌کاران قابل قبول نیست/ شورای فنی باید نظر دهد

سخنگوی فدراسیون کشتی معتقد است نتایج فرنگی‌کاران در رقابتهای جهانی آمریکا رضایت‌بخش نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی با بیان اینکه تیم ملی کشتی فرنگی ایران با تلفیقی از کشتی گیران عنوان‌دار و دارای جایگاه و چند جوان راهی رقابتهای جهانی آمریکا شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فدراسیون در پایان روز دوم رقابتها از مجموع عملكرد تیم ملی كشتی فرنگی راضی نیست.

وی افزود: با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده تا المپیک بلافاصله پس از بازگشت تیم جلسه شورای فنی تیمهای ملی كشتی فرنگی تشکیل می شود.

سخنگوی فدراسیون کشتی همچنین تصریح کرد: قطعا اعضای شورای فنی با توجه به گزارش‌های دریافتی و ارزیابی از نحوه عملکرد تیم مذكور اعلام نظر می کند.

رضایی در پایان گفت: مردم بعنوان حامیان اصلی کشتی از عملکرد این تیم رضایت ندارند و این وظیفه فدراسیون است تا دغدغه آنها را برای حضور مناسب و در شان تیم ملی كشتی فرنگی در المپیک برطرف کند.

کد مطلب 2911326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها