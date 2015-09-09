  1. استانها
  2. مرکزی
۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۲۰

طی سال جاری؛

۱۹ تن انگور در هر هکتار در زرندیه برداشت شد

۱۹ تن انگور در هر هکتار در زرندیه برداشت شد

زرندیه- کارشناس باغات جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه از تولید ۱۹ تن انگور در هر هکتار از باغات این شهرستان در سال جاری خبر داد.

جعفر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری تاکنون به طور میانگین ۱۹ تن انگور از هر هکتار از باغات شهرستان زرندیه به دست آمده است.

کارشناس باغات جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه با بیان اینکه این شهرستان قطب کشاورزی و محصولات باغی استان مرکزی محسوب می شود، گفت: از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی باغی شهرستان زرندیه، ۲۰۰۰ هکتار آن زیرکشت محصول انگور است.

وی همچنین افزود: میزان تولید انگور در هر هکتار ۱۹ تن با توجه به شرایط اقلیمی منطقه است و مهمترین ویژگی انگور شهرستان زرندیه به دلیل نزدیکی به بازارهای مصرف و استان های همجوار تازه خوری آن محسوب می شود.

عباسی با اشاره به اینکه در شرایط اقلیمی شهرستان زرندیه این کشت قابلیت توسعه را دارا است، افزود: عمده انواع تولیدات محصول انگور این شهرستان شامل کندری، صاحبی، بی دانه سفید و قرمز، یاقوتی، عسگری است و در کنار آن سایر ارقام نیز تولید می شود.

گفتنی است شهرستان زرندیه ۶۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که ۱۳هزار هکتار آن باغ است و شرایط آب و خاک زرندیه برای پرورش انگور بسیار مساعد است به طوری که محصول انگور از عمده ترین محصولات باغی این شهرستان محسوب می شود.

کد مطلب 2911337

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها