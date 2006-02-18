هشدار يك سازمان سياسي - صهيونيستي آمريكا به خبرگزاري "مهر"

به گزارش خبرگزاري مهر، "انجمن ضد افترا" (ADL) با انتشار بيانيه اي در پايگاه اينترنتي خود "مهر" را متهم كرده است كه تبديل به آنچه كه اين سازمان از آن به بلندگوي "منكرين هولوكاست" ياد كرد، شده است.

اين سازمان يهودي مصاحبه "مهر" با برخي از منتقدين و "تجديد نظرطلبان" هولوكاست را به عنوان موضع گيري منفي درقبال هولوكاست تلقي كرده است .

اين درحالي است كه ديگر سازمان هاي يهودي نيز در شيكاگو با اعتراض به مصاحبه دكتر آرتور باتز استاد دانشگاه "نورتوسترن" در شيكاگو با "مهر" و حمايت وي از اظهارات محمود احمدي نژاد در خصوص هولوكاست خواستار برخورد با وي شده اند.

باتز در دفاعيه اش كه در شيكاگو تريبيون نيز به چاپ رسيده است مي گويد: موضوع ساده است . خبرنگاري از آژانس خبري "مهر" در ايران با من تماس گرفت و سؤال هايي زيادي كرد كه مورد علاقه من بود و من هم بخشي از آنها پاسخ دادم.

انجمن ضد افترا كه از آن به عنوان يكي از لابي هاي قدرتمند صهيونيستي و گروه دنباله رو حزب ليكود نام برده مي شود با صدور بيانيه اي نوشته است: خبرگزاري نيمه رسمي "مهر" كه داراي سه سايت فارسي، انگليسي و عربي است و در سراسر جهان اسلام و عرب اخبار آن منتشر مي شود و مقالاتش به رايگان قابل دسترسي است مصاحبه هايي را با فعال ترين و معروفترين منكرين هولوكاست صورت داده است كه اين منكرين اقدام به اظهاراتي ضد هولوكاست كرده اند.

" فاكسمن رئيس موسسه ADL در كنار آريل شارون قصاب صبرا و شتيلا "

"آبراهام اچ. فاكسمن" مدير اين انجمن در ادامه مي گويد:"اتفاقي نيست زماني كه رهبران ايران در راستاي انكار هولوكاست و آنتي سيميتيزم (ضد يهودي) گام برمي دارند، يك خبرگزاري ايراني هم به عنوان بلندگوي برخي از مهمترين و معروف ترين منكرين هولوكاست غربي در آيد".

به ادعاي وي"ايران در دادن مشروعيت به منكرين هولوكاست تبديل به نقطه حساسي براي انكار هولوكاست در خاورميانه مي شود كه اين توطئه اي ضئ يهوديت است".

در حالي كه خبرگزاري مهر با فراخوانهايي به محققين تاريح معاصر در اروپا، بدون اصرار به نفي هولوكاست صرفا نظر و مستندات آنها را در خصوص صحت و سقم و نيز حجم احتمالي تلفات اين حادثه جويا شده است ، اين سازمان صهيوينستي در ادامه تبليغات خود عليه "مهر" مي نويسد : خبرگزاري "مهر" درراستاي نبليغات ضد هولوكاست از نوامبر سال 2005 اقدام به برگزاري مصاحبه با منكرين هولوكاست كرده است.

اين سازمان در ادامه به اسامي دكتر آرتور باتز، مايكل هوفمن، فردريك توبن، پل فرام، مارك وبر و روبر فوريسون اشاره مي كند و پاراگراف هايي از اظهارات اين كارشناسان را درباره هولوكاست نقل مي كند كه از 25 ژانويه تا 9 نوامبر در "مهر" منتشر شده است.

اين لابي سياسي - فرهنگي صهيونيستي در حالي از افراد فوق به عنوان منكر هولوكاست نامي مي برد كه تقريباً همه آن ها هولوكاست را امري اغراق شده مي دانند و برخي از آن ها نيز معتقدند كه بعضي از ابعاد هولوكاست تحريف شده است و بايد در آن تجديد نظر شود.

براي نمونه باتز در مصاحبه خود مي گويد: بحث بر سر واژه انكار هولوكاست اين است كه به اسرائيلي ها و به بيشتر مردم يك ايده دروغين از آنچه كه ما مي گوييم القاء مي كنند . براي افكار عمومي ، هولوكاست مجموعه اي از رويدادها از جمله تعقيب يهوديان توسط نازي ها، اردوگاه هاي كار اجباري ، كوره هاي "مرده سوزي"، اجساد پراكنده در اطراف اردوگاه ها (بويژه برگن بلزن) در پايان جنگ جهاني دوم و به ويژه "ريشه كني ميليون ها يهودي در اتاقهاي گاز" در برخي از اردوگاه ها است.

اين محقق آمريكايي در ادامه تببين موضوع مي گويد : افراد عادي ، معني انكار هولوكاست را به معني انكار تمام اين چيزها مي دانند در حاليكه تجديد نظرطلبان تنها مورد آخر (ريشه كني ميليون ها يهودي در اتاقهاي گاز در برخي از اردوگاهها ) را انكار مي كنند. اين مسئله ما را ملزم مي كند تا واقعيت را به افرادي كه آن را تشخيص نمي دهند ، منتقل كنيم، من "تجديد نظر طلبي" هولوكاست را ترجيح مي دهم به خاطر اينكه اين واژه انكار كامل تمام آنچه كه مردم از هولوكاست تصور مي كنند نيست و مخاطب را دعوت مي كند تا به دقت آنچه را كه پذيرفته مي شود و آنچه را كه رد مي شود، بررسي كند.

توضيح "مهر" در باره انجمن ضد افترا:

در اوايل قرن بيستم يك يهودي بنام "لئو فرانك" به خاطر قتل، محكوم به اعدام شد، سپس حكم اعدام وي به حبس ابد تقليل پيدا كرد و بعد از مدتي آزاد شد و توسط گروهي بنام "كميته بيداري " به قتل رسيد.

در چنين فضايي و مقارن با حادثه مذكور "انجمن ضد افترا" كه در ابتدا وابسته به سازمان "بي‌ناي بي ريث"(يك سازمان ديگر صهيونيستي) آمريكا بود، در سال 1913 در يك دفتر كوچك در شيكاگو و با دو ميز و 200 دلار پول توسط "زيگموند ليوينگستون" تشكيل شد.

مأموريت اين انجمن مقابله با مخالفين يهود، حمايت از همجنسبازان و مبارزه با ضدصهيونيست ها بود.



با گذشت دو دهه از فعاليت اين انجمن ، آنها تلاش هايي را براي اصلاح سهميه مهاجرت يهوديان اروپاي شرقي آغاز نمودند كه ورود آنها به آمريكا محدود شده بود. در دهه پنجاه آيزنهاوررئيس جمهور وقت آمريكا در ضيافت چهلمين سالگرد تأسيس انجمن ضد افتراء شركت كرد، انجمن پس از موج يهودستيزي در آلمان و آمريكا شروع به آموزش هولوكاست در تمام مدارس كشور نمود، اين ابتكار يك مطالعه جامعه‌شناختي بود و انجمن تيمي از محققين را در دانشگاه كاليفرنيا براي رسيدگي به تمام ابعاد پيش داوري در زندگي آمريكايي تشكيل داد كه طي آن 9 كتاب و تعداد زيادي نشريه و مقالات متعدد و انتقادي نوشته شد.

اين تحقيقات بر روي مسائلي نظير افكار عمومي آمريكا و تندروي هاي سياسي بود كه ارتباط بين آموزه هاي مذهبي و آنتي‌سميتيزم را تقويت مي‌كرد و بعدها به عنوان يك كتاب تحت عنوان "باورها و اعتقادات مسيحيان" منتشر گرديد.

در دهه 1980 مهمترين دغدغه انجمن ، مسئله يهوديان شوروي و تلاش براي مهاجرت آنها به خارج بود.

در دهه بعد اين انجمن اقدام به تشويق گفتگو بين يهوديان و مسيحيان و آموزش مسيحيان براي پرهيز از مخالفت سنتي- مذهبي با يهوديان نمود. همچنين در مبادلات ديپلماتيك بين اسراييل و واتيكان نقش عمده‌اي ايفا نمود. در اين زمان انجمن ضمن مبارزه با آنتي سميتيزم، 6 ماه قبل از حادثه اوكلاهما به دولت درخصوص گروههاي مبارز ضد دولتي هشدار داد و بعد از كشته شدن "اسحاق رابين" با انتشار يك نشريه "قانون ضد تروريسم" را نيز پيشنهاد نمود و براي از بين بردن آنچه كه اين سازمان از آن به تحجر و ايجاد اتحاد و دوستي چند فرهنگي نام برد، پروژه "كودكان رويا" را در خصوص فعاليت بين اقوام ارائه نمود كه در آن نوجوانان اسراييلي، اتيوپيايي و آمريكايي به همكاري مشترك با هم مي‌پرداختند.

زمانيكه "تجديدنظرطلبان"(منقدين هولوكاست) با انتشار مطالب و سرازير نمودن روزنامه‌ها به محيط هاي دانشگاهي، سعي داشتند افسانه هولوكاست، تعداد و نحوه كشته شدن 6 ميليون يهودي را زير سؤال ببرند، انجمن دست به مبارزه‌اي همه جانبه عليه اين گروه زد.

در دهه 90 مجدداً انجمن كار ديرينه خود را براي تشويق گفتگو بين يهوديان و مسيحيان و آموزش مسيحيان براي پرهيز از گرايشات سنتي ضد يهودي در آموزه هاي مسيحيت ادامه داد. با رشد تكنولوژي و مسئله نشر اطلاعات در اينترنت، انجمن با استفاده از وب سايت خود به مبارزه با نشر اطلاعات از سوي تجديدنظرطلبان پرداخت.

ديدگاه انجمن ضد افتراء نسبت به ايران :

به گزارش "مهر" اين انجمن بارها موضع خصمانه‌اي نسبت به ايران اتخاذ نموده است كه به بعضي از اين مواضع اشاره مي‌كنيم.

در ژانويه سال 1995 انجمن گزارش مستندي از اقدامات حزب‌الله كه بنا به عقيده ايشان گروهي تروريستي و تحت‌الحمايه ايران است در خرابكاري عليه كشورهاي آمريكايي و اروپايي ارائه داد و "مناقشه فعلي جهان را ناشي از فعاليتهاي حز‌ب‌الله و تروريسم ايراني دانست" كه بر اثر اتحاد ايران، حزب‌الله و حماس حملات مرگ باري را بر عليه صدها نفر از مردم اسراييل تدارك ديده‌اند.

اين انجمن در اوايل مارس سال 1995 از وزارت خارجه و سناي آمريكا درخواست كرد تا از لايحه اي حمايت كند كه تمام شركت هاي بازرگاني آمريكايي را از معامله با ايران منع مي‌كرد، زيرا به زعم آنها ايران يك كشور تروريست و حامي تروريسم است. به گفته اين انجمن شركتهاي نفتي آمريكا در حال حاضر بزرگترين خريداران نفت ايران هستند و ميلياردها دلار به اقتصاد ايران كمك مي‌كنند، در حاليكه ايران با فرايند صلح خاورميانه مخالفت نموده و درصدد بدست آوردن سلاحهاي كشتار جمعي است. در ادامه در خواست اين انجمن از وزارت خارجه آمده بود ما از تلاش شما براي به انزوا كشاندن اين كشور خطرناك حمايت مي كنيم.

همچنين "ديويد استراسلر" رييس و فاكسمن مدير انجمن طي نامه‌اي به "وارن كريستوفر" وزير خارجه اسبق آمريكا - در زمان رياست جمهوري ريگان- و سناتورها، ايران را حامي تروريسم اعلام و از دولت درخواست كردند تا از قانون تحريم جامع 1995 كه بوسيله سناتور "آلفونس‌داماتو" (جمهوريخواه از نيويورك) و 24 سناتور ديگر تهيه گرديد حمايت كنند.

بعدها انجمن طي نامه‌اي به "كلاوس كينكل" وزير خارجه اسبق آلمان نوشت، اين انجمن شديداً از تصميم اين كشور براي تثبيت مجدد اعتبارات دولتي براي صادرات به ايران نگران است و از آن كشور مي‌خواهد در اين مسئله بازنگري كند، زيرا تهران داعيه محو و نابودي اسراييل را دارد و دستيابي اين كشور به سلاحهاي هسته‌اي و حتي غيرهسته‌اي پيشرفته مي‌تواند خطرناك باشد.

در 14 مارس نيز انجمن از بيانيه كاخ سفيد درخصوص تحريم قراردادهاي ايالات متحده براي توسعه منابع نفت ايران استقبال كرد. اين بحث مربوط به معامله شركت تابعه "كونوكو" بود كه يك شركت نفتي در هيوستون مي باشد كه ارزش اقتصادي روابط آن با ايران 1 ميليارد دلار تخمين زده شده بود.

اين سازمان صهيونيستي در اين خصوص بيانيه‌اي به اين شرح منتشر نمود: ما از اقدام رييس جمهور به عنوان يك ابزار مهم در ممانعت از مؤسسات آمريكايي در راستاي ياري‌رساني به رژيمي كه دولت آمريكا مرتباً از آن به عنوان يك دولت حامي تروريسم ياد مي‌كند قدرداني مي‌كنيم.

به نوشته اين انجمن" ايران در جهت مخالفت با روند صلح خاورميانه و دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي گام بر مي‌دارد و علاوه بر آن امروز انجمن براي حمايت از ابتكار رييس‌جمهور در تصويب قانوني كه تمام مذاكرات و معاملات تجاري با ايران را تحريم مي‌كند حمايت مي‌كند".

انجمن ضد افترا در ادامه افزوده است: اخيراً خريد نفت ايران بوسيله مؤسسات آمريكايي ساليانه 4 ميليارد دلار به ايران سود مي‌رساند لذا نمي‌توان انتظار داشت در حاليكه شركت‌هاي آمريكايي سالانه ميلياردها دلار با ايران روابط اقتصادي دارند. متحدان ما موضع سختي عليه ايران اعمال كنند. تحريم از جانب ما نيز باعث مي‌شود كه ما راحت ‌تر، از ساير كشورها درخواست كنيم كه به ايران كمك مالي نكنند و از سياست خارجي فتنه‌انگيز ايران حمايت ننمايند.

مخالفت با ايران به آنجا رسيد كه در 2 مي 1995 انجمن، بيل كلينتون رئيس جمهور اسبق آمريكا را به خاطر تحريم صرف تجاري ايران سرزنش كرد و از ايالات متحده درخواست كرد تا اين كشور خطرناك را هر چه بيشتر به انزوا بكشد.

در ژوئن 1996 نيز انجمن از رأي مجلس نمايندگان بر عليه ايران و ليبي قدرداني كرد و طي بيانيه‌اي اعلام داشت: "امروز اين سازمان از تصويب اين قانون براي تحريم نفتي ايران و ليبي حمايت مي‌كند، اين، قانوني مهم براي تكميل تحريم آمريكاست. تحريم تجارت و سرمايه‌گذاري با ايران و همچنين نگرش چند جانبه بطور مؤثر مي‌تواند مانع از حمايت ايران از تروريسم و رقابت خطرناك براي بدست آوردن سلاحهاي كشتار جمعي شود، زماني كه ايران دست به اقدامات ديپلماتيك و آزاردهنده براي يافتن متحدين جديد مي‌زند تصويب اين لايحه توانايي ايالات متحده را براي انزوا كشاندن ايران در سطح بين‌المللي افزايش مي‌دهد. ما امروز از مجلس نمايندگان آمريكا به خاطر چنين عكس‌العمل قوي تشكر و قدرداني مي‌كنيم و اين اقدام بيانگر تعهد تزلزل‌ناپذير آنها براي به انزوا كشاندن اين دولت معارض و خطرناك است.".

به گزارش "مهر" البته در اينجا اين نكته را نيز بايد عنوان كرد كه فعاليتهاي ضد ايراني انجمن تنها به حوزه‌هاي فوق مربوط نمي‌شود در بحث محاكمة 13 جاسوس يهودي كه به اتهام جاسوسي براي اسراييل در شيراز دستگير شده بودند، انجمن دست به فعاليت گسترده زد بطوريكه در 2 فوريه 1996 فاكسمن مدير انجمن از دولت آمريكا خواست از نفوذ خود در رهبران ايران استفاده كند و اطمينان حاصل كند كه آنها به محكومان اجازه استيناف درخصوص رأي صادره را داده‌اند و يا از دولت خاتمي بخواهد اين عده را عفو نمايد.