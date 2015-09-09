تکمیل کمربندی جنوبی قرچک در دستور است

علی بیات عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر قرچک در گفتگو با خبرنگار مهر وظائف و رسالت های شورای اسلامی شهرستان قرچک در دوره کنونی را خطیر و مهم دانست و عنوان کرد: شهرستان قرچک نیازمند خدمات و امکانات بیشتری در حوزه مسائل شهری است به همین خاطر شورای اسلامی و شهرداری این شهرستان، رسالت خطیری بر دوش دارند.

وی ادامه داد: یکی از پروژه هایی که از سوی شورای اسلامی شهر قرچک پیگیری می شود، تکمیل کمربندی جنوبی این شهرستان خواهد بود که در کاهش بار ترافیکی قرچک بسیار موثر است.

بیات اضافه کرد: شورای اسلامی شهر قرچک پروژه هایی نظیر کمربندی شمالی شهرستان قرچک را نیز برای بهبود وضعیت ترافیک شهری این منطقه پیش بینی کرده که امیدواریم به زودی عملیاتی شود.

وی عنوان کرد: بهبود و ارتقای خدمات و امکانات شهری نیز با جدیت در سال جاری در شورای اسلامی شهر قرچک دنبال می شود که امیدواریم گام های موثری در این راستا برداریم.