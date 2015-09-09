روسیه قهرمان جهان شد/ ایران بدون طلا چهارم است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر لاس وگاس آمریکا در حال برگزاری است، نفرات برتر هفت وزن مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: ۱- مولینا بوررو (کوبا) ۲- روشن بایراموف (آذربایجان) ۳- وون چول یون (کره شمالی) و آلمات کبیسبایف (قزاقستان) ۵- آرسن ارالیف (قرقیزستان) و سوسلان دورایف (بلاروس) ... حمید سوریان با رأی داوران دیسکالفه شد.

۶۶ کیلوگرم: ۱- فرانک استابلر(آلمان) ۲- ریو هانسو(کره جنوبی) ۳- آرتم سورخوف(روسیه) و داوور استفانک(صربستان) ۵- میگران آراتونیان(ارمنستان) و تارک عزیز بنیسا(الجزایر) و....۳۴ – مهدی یدوند(ایران)

۷۱ کیلوگرم: ۱- رسول چونایف (آذربایجان) ۲- آرمن واردانیان (اوکراین) ۳- آدام کوراک (روسیه) و کنات تالروث (سوئد) ۵- تسیمور بردیف (بلاروس) و ماتیاس ماچ (آلمان) ... ۱۴- افشین بیابانگرد (ایران)

۷۵ کیلوگرم:۱- رومن ولاسوف(روسیه) ۲- مارک مادسن(دانمارک) ۳- آندره بسیک(آمریکا) و دوژان کارتیکوف(قزاقستان) ۵- سعید عبدولی(ایران) و الوین مورس علی یف(آذربایجان)

۸۰ کیلوگرم: ۱- سلجق جبی (ترکیه) ۲- ویکتار ساسونوفسکی (بلاروس) ۳- یوسف قادریان (ایران) و لاشا گوبادزه (گرجستان) ۵- آسخات دلمحمداف (قزاقستان) و سامات شیرداکوف (قرقیزستان)

۹۸ کیلوگرم:۱- آرتور الکسانیان(ارمنستان) ۲- قاسم رضایی(ایران) ۳- اسلام مگومدوف(روسیه) و دیمیتری تیمچنکو(اوکراین) ۵- الیس گوری(بلغارستان) و الکسیس سی رارو(رومانی)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- رضا کایالپ (ترکیه) ۲- میهاین لوپز (کوبا) ۳- الکساندر چرنیتسکی (اوکراین) و بلال ماخوف (روسیه) ۵- صباح شریعتی (آذربایجان) و روبرت تیموتی اسمیت (آمریکا) ... ۲۶- مهدی علیاری

در روز سوم و پایانی رقابتهای کشتی فرنگی مسابقات وزن ۸۵ کیلوگرم برگزار می شود که حبیب اخلاقی نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود می رود.

تاکنون ۳۰ کشتی گیر در ۵ وزن المپیکی ۵۹، ۶۶، ۷۵، ۹۸ ۱۳۰ کیلوگرم سهمیه المپیک را بدست آورده‌اند و تکلیف وزن ۸۵ کیلوگرم نیز امروز مشخص می شود.

در پایان رقابتهای روز دوم تیم روسیه با کسب ۴۵ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و تیمهای آذربایجان و اوکراین به ترتیب با ۳۱ و ۲۵ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم ایران نیز با ۲۳ امتیاز چهارم است.

رده‌بندی ۱۰ تیم برتر در پایان روز نخست به شرح زیر است:

۱- روسیه ۴۵ امتیاز

۲- آذربایجان ۳۱ امتیاز

۳- اوکراین ۲۵ امتیاز

۴- ایران ۲۳ امتیاز

۵- قزاقستان ۲۳ امتیاز

۶- بلاروس ۲۱ امتیاز

۷- قرقیزستان ۲۰ امتیاز

۸- ترکیه ۲۰ امتیاز

۹- کوبا ۱۹ امتیاز

۱۰- ارمنستان ۱۸ امتیاز