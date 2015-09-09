عبدالرسول جاننثاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسات متعددی را با مسئولان مخابرات استان داشتیم اما تاکنون نتوانستهاند ما را قانع کنند که سایتهای مخابرات ضرری برای سلامتی جسمی افراد ندارد.
وی با بیان اینکه نصب سایتهای مخابرات در فضاهای سبز قابل تأمل است، ادامه داد: از مسئولان مخابرات خواستیم که در حاشیه شهر سایتها را راهاندازی کنند اما به دلیل اذعان مخابرات به اینکه این اقدام پوشش دهی را مختل می کند، این طرح نیز رد شده است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در پاسخ به اینکه اگر نصب سایتهای مخابرات بر پشت بام منازل ضرر دارد پس در فضاهای سبز نیز این خطر وجود دارد، ادامه داد: باید در این زمینه بررسی بیشتری صورت گیرد و این موضوع که نصب این سایت ها در فضای سبز یا مرکز شهر آیا باعث بروز مشکل خواهد شد یا نه نیاز به واکاوی از سوی متخصصان امر دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف شورا و مخابرات در این زمینه تنها به مسئله سلامتی مردم مربوط است یا بحث پرداخت هزینه به شهرداری نیز در این میان مطرح است، تصریح داشت: مسئله پرداخت هزینه از سوی مخابرات به شهرداری نیز در این جریان مطرح است.
جاننثاری با بیان اینکه اینکه نصب سایتهای مخابرات آیا ساخت و ساز شهری محسوب میشود، اعلام کرد: تخلفات ساختمانی دو یا سه شرط دارد، در وهله اول از نظر اصول شهرسازی و ایمنی باید نصب سایت ها مورد بررسی قرار گیرد و چون آنتنهای مخابرات به دلیل ارتفاع زیاد روی ساختمانهای دیگر سایهاندازی میکند این مسئله قابل بررسی است.
وی در همین زمینه ادامه داد: از جنبه سلامتی و تاثیر تشعشعات نیز باید نصب سایت های مخابرات بررسی شود.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان این مسئله را که آنتندهی تلفن همراه نیاز به نصب سایتهای مخابرات دارد را یک تکنولوژی قدیمی و سنگ بنای کجی دانست و گفت: در تمام دنیا آنتندهی تلفن همراه از طریق ماهواره انجام میگیرد و باید ایران نیز به این سمت برود.
وی سیل پیامکهای تبلیغاتی برای هر مخاطب تلفن همراه اول را نیز چالش دیگری خواند و گفت: فقر مدیریت واحد شهری باعث یک ناهماهنگی در شهر شده است.
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