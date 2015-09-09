بی توجهی به صدور معاینه فنی خودروهای سنگین

به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر طاووسی در خصوص تخلف برخی از رانندگان و مراکز معاینه فنی، گفت: برخی مراکز معاینه فنی اقدام به فروش برگه معاینه فنی کردند و آبروی دیگر مراکز را بردند در حالیکه مقصر اصلی ناظران هستند که با بی توجهی منجر به این اتفاقات شدند.

وی با بیان اینکه ۲۷ مرکز معاینه فنی در تهران وجود دارد که ۹ مرکز برای خودروهای سنگین است، افزود: ممکن است مراکزی تخلف کنند اما این هم در سایه عدم نظارت مسئئولین است.

رئیس هیات مدیره انجمن مراکز معاینه فنی استان تهران اظهار داشت: مسئولین، معاینه فنی را که رکن و اساس ایمنی جاده ها است به طور کامل رها کرده اند و مجلس ۵ سال است که قانون معاینه فنی را تصویب نمی کند.

طاووسی با اشاره به اینکه راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور از رانندگان معاینه فنی نمی خواهند، افزود: نیروی انتظامی برای تغییر یا تعویض پلاک معاینه فنی نمی خواهد در حالیکه بیمه ها هم باید برای پرداخت خسارت از رانندگان برگه معاینه فنی درخواست کنند.