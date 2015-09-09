۳۶۵میلیارد تومان برای احیای منابع آبی میناب اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهادکشاورزی هرمزگان، ناصر حیدری پوری در نشست بررسی مشکلات زنجیره تولید در میناب افزود: هم اکنون تولید محصولات کشاورزی در دشت میناب ازلحاظ ارزش افزوده، حدود ۳۶میلیارد تومان است که با احیای آب این دشت پیش بینی می شود ارزش افزوده محصولات کشاورزی آن به ۲۱۰میلیارد تومان افزایش یابد.

وی باتشریح اهمیت زنجیره تولید در بخش کشاورزی اظهار داشت: باید با انعقاد قراردادهای مناسب بین کشاورز، تامین کننده منابع مالی و تولید کنندگان فرآورده های کشاورزی، زنجیره تولید را توسعه داد. باید برای جذب سرمایه گذار و ایجاد صنایع تبدیلی بیش از پیش تلاش کرد .

وی یا آورشد: هم اکنون کارخانه آب لیموگیری میناب مجوزهای لازم برای فعالیت های مجدد دریافت کرده است و در صورت وجود سرمایه گذار این کارخانه برای تولید فرآورده های کشاورزی آماده واگذاری است. کارخانه تولید خیارشور با ظرفیت ۲هزارو ۴۰۰تن در میناب آماده جذب خیار تولید شده کشاورزان مینابی است.

این مقام مسئول اظهار داشت: توسعه کشت گیاهان دارویی یکی دیگر از ظرفیت های شهرستان میناب است که باید به آن توجه ویژه ای شود. آویشن، گل محمدی، آلوئه ورا، چترافا از مهمترین گیاهانی است که می توان در میناب کشت کرد. باید با برنامه ریزی مناسب و رایزنی با دانشگاه علوم پزشکی و شرکت های داروسازی بستر مناسبی برای کشت گیاهان دارویی در استان مهیا شود.