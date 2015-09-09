جنگ شمال افغانستان طرح آمریکا برای دستیابی به آسیای میانه است

«احمد سعیدی» کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مصاحبه با خبرنگار مهر در کابل گفت: انتقال جنگ در شمال کشور مرحله جدید از استراتژی غرب وامریکا در منطقه است و غرب به رهبری امریکا می خواهد به هر قیمتی در این مرحله از بحران منطقه ای دست شان را به آسیای میانه برسانند.

به باور سعیدی تقابل جدید غرب با روسیه در منطقه عامل اساسی در انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال افغانستان است؛ غرب می خواهد روس ها را در مرز های آسیای میانه مشغول کنند.

سعیدی گفت: غرب در منطقه به یک ترمینال گسترش جنگ نیاز داشت که به باور من این ترمینال ولایت قندوز انتخاب شده است. به این علت که قندوز از نگاه سوق الجیشی و ترکیب اقوام برای جنگ اهمیت دارد و از طرف دیگر به تاجیکستان و ازبکستان نزدیک است. بنابراین من باور دارم که بلای جنگ آهسته آهسته دامن آسیای میانه را هم میگیرد.

به عقیده وی امریکا و همکاران منطقه ای وی، منافع اقتصادی کلانی در خارومیانه دارند که بیش از این نمی خواهند جنگ در خاورمیانه ادامه داشته باشد و یا ازکنترول بیرون شود، بنابراین آنها در نظر دارند که این جنگ در آسیای میانه منتقل شود واز طرف دیگر امریکا که منافع اقتصادی زیادی در افغانستان ندارد می خواهد افغانستان را قربانی منافع کلانش در خارومیانه و تقابل با روسیه نماید. براین اساس افغانستان وآسیای میانه میدان دوم جنگ منطقه ای در جهت منافع اقتصادی و سیاسی غرب وآمریکا تعریف شده است.

آقای سعیدی جنگ شمال افغانستان را جنگ منطقه ای تحمیل شده توسط غرب و همکاران منطقه ای اش بخصوص پاکستان ارزیابی می کند.

به عقیده وی پاکستان در طول تاریخ سیاسی اش همیشه بعنوان ابزاری دست غرب عمل کرده و این بار نیز در جنگ شمال افغانستان و کشاندن دامنه جنگ به آسیای میانه نقش اساسی بازی کرده است.

او احتمال میدهد که حلقه هایی در رهبری حکومت محلی در قندوز نیز در گسترش جنگ در شمال افغانستان نقش دارند.

وی می گوید به جنگ افغانستان که در محور منافع کشورهای بزرگ جهان و منطقه میچرخد، برچسب تباری زده شده واز این برچسب استفاده بزرگی می شود و این به این دلیل است که همیشه جنگ از مناطق پشتون نشین آغاز میشود.

وی جنگ فعلی در افغانستان را نوعی جنگ اطلاعاتی تعریف کرده و می گوید که در جنگ های اطلاعاتی استفاده از هر حربه ای جایز است و پاکستان هم میخواهد از حربه های تباری، زبانی و مذهبی در این جنگ سود ببرد.

این تحلیل گر مسائل سیاسی افغانستان تصریح کرد: جنگ در افغانستان، افغانی، منطقه ای و فرامنطقه ای است. بنابراین پاکستان به عنوان مجری آتش جنگ از هر حربه ای در این جنگ استفاده می کند و این جنگ توسط امریکا وانگلیس پشتیبانی می شود.

به گفته او پاکستان تاکنون نیز در اکثر مواقع از حساسیت های تباری و مذهبی قبایل افغانستان استفاده کرده وجنگ را در افغانستان نگه داشته است.

به عقیده سعیدی امریکا این روزها ایران را به شدت در مذاکرات هسته ای مشغول ساخته و از جانبی هم به طور موقت می خواهد با ایران نزدیک شود تا از قطبی شدن جنگ در منطقه جلوگیری نماید؛ هر چند در خاورمیانه مستقیما با ایران طرف جنگ است ولی نمیخواهد در آسیای میانه هم ایران را دخیل بسازد تا قطب جدیدی علیه منافع غرب در منطقه تقویت گردد.

وی اظهار داشت: جنگ افغانستان جنگی منطقه ای است، در پشت این جنگ مستقیما امریکا، انگلیس و پاکستان قرار دارند، روس ها این روز از گسترش جنگ در آسیای میانه تشویش دارند، هندوستان هم مشکل بنادر چابهار وگوادر را دارد. من باور دارم که به زودی میان روسیه و هندوستان یک نوع تعامل و یا یک نوع اتحاد ایجاد خواهد شد که بخواهند از رشد تروریسم در آسیای میانه جلوگیری کنند.

او هشدار می دهد که امریکا تا زمانی که قضیه آسیای میانه را نتواند فیصله کند با ایران ملاحظه خواهد کرد زیرا نمی خواهد در دو جبهه بجنگد، کما اینکه هم اکنون در خاورمیانه با ایران در جنگ است.