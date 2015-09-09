نخستین حادثه بامداد امروز در مشهد با آتش سوزی کارگاه چوب رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد روز چهارشنبه درخواست امداد از سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد مبنی بر حریق در یک کارگاه چوب خواب را ازچشمان آتش نشانان ربود.

در این حادثه که مقارن ساعت یک و ۱۷ دقیقه بامداد از طریق سامانه ۱۲۵ اعلام شد آتش نشانان مشهدی برای اطفای حریق به خیابان موحدین و محل این حادثه اعزام شدند.

درحادثه بامداد امروز یک کارگاه تولیدی و انبار مصنوعات چوبی طعمه آتش شد که با هوشیاری نگهبان در اطلاع رسانی به موقع و همچنین حضور ماموران سازمان آتش نشانی در کمترین زمان ممکن آتش اطفا شد و از سرایت آن به سایر کارگاه جلوگیری شد.

سرپرست ایستگاه شماره یک سازمان آتش‌نشانی مشهد در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در پی دریافت استمداد از طرف شهروندان و خبر آتش سوزی تعداد ۲۰ آتش نشان به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفای حریق به محل حادثه واقع در میدان توحید و خیابان موحدین اعزام شدند.

حسن نجمی بیان کرد: خوشبختانه هوشیاری نگهبان این مجموعه تولیدی از گسترش آتش سوزی و بر جای ماندن خسارات مالی گسترده جلوگیری کرد و حضور به موقع آتشنشانان موجب شد تا از وارد شدن خسارات بیشتر در این کارگاه پیشگیری شود.

وی افزود: آتش نشانان حاضر در این حادثه موفق شدند تا در مدت زمان پنج دقیقه نسبت به اطفای حریق اقدام کنند و از گسترش و سرایت آتش به قسمت های دیگر کارگاه و انبار جلوگیری کنند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ تلفات جانی در بر نداشت و تنها خسارات مالی از خود بر جای گذاشت.