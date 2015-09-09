به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در گروه D رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با نتیجه ۳ بر صفر از سد هندوستان گذشت.

استفن کنستانتین در خصوص این بازی اظهار کرد: گفتن اینکه باید توپ را در اختیار داشته باشید یک چیز است و انجام آن چیز دیگر. ما در بازی مقابل ایران سخت کار کردیم و وقتی میزبان هستیم دوست ندارم عقب نشینی کنیم. ما هر آنچه داشتیم رو کردیم و بازیکنان نمایش بسیار خوبی داشتند.

این مربی انگلیسی در ادامه افزود: دو گل ایران ظرف پنج دقیقه تیم ما را کشت. ما نمی توانیم چنین اشتباهاتی را متحمل شویم. تیم ما پس از آن تمرکز خود را از دست داد.

کنستانتین ادامه داد: این بچه‎ها مدت زیادی است که بازی دوستانه نداشته‎اند اما هنوز خیلی خوب بازی می‌کنند. این را تصور کنید اگر آنها بازی‌های بیشتری انجام داده بودند و تصور کنید اگر من مدت زمان بیشتری با این تیم بودم چه اتفاقی می‌افتاد.