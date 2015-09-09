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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۵۵

سرمربی تیم فوتبال هند:

گل‎های نیمه دوم ایران ما را کشت/ بازی تدارکاتی نداشته ایم

گل‎های نیمه دوم ایران ما را کشت/ بازی تدارکاتی نداشته ایم

سرمربی انگلیسی تیم فوتبال هندوستان گفت دو گل زودهنگام ایران در آغاز نیمه دوم، تیم تحت رهبری وی را کشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران در گروه D رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با نتیجه ۳ بر صفر از سد هندوستان گذشت.

استفن کنستانتین در خصوص این بازی اظهار کرد: گفتن اینکه باید توپ را در اختیار داشته باشید یک چیز است و انجام آن چیز دیگر. ما در بازی مقابل ایران سخت کار کردیم و وقتی میزبان هستیم دوست ندارم عقب نشینی کنیم. ما هر آنچه داشتیم رو کردیم و بازیکنان نمایش بسیار خوبی داشتند.

این مربی انگلیسی در ادامه افزود: دو گل ایران ظرف پنج دقیقه تیم ما را کشت. ما نمی توانیم چنین اشتباهاتی را متحمل شویم. تیم ما پس از آن تمرکز خود را از دست داد.

کنستانتین ادامه داد: این بچه‎ها مدت زیادی است که بازی دوستانه نداشته‎اند اما هنوز خیلی خوب بازی می‌کنند. این را تصور کنید اگر آنها بازی‌های بیشتری انجام داده بودند و تصور کنید اگر من مدت زمان بیشتری با این تیم بودم چه اتفاقی می‌افتاد.

کد مطلب 2911413

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