تلاش برای نخست وزیر کردن «ساکاشویلی» در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وب سایت رسمی «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که تا کنون حدود ۳۰ هزار نفر پای این درخواست آنلاین را امضا و از پیشنهاد نخست وزیری این چهره گرجی ضد روس حمایت کرده اند.

برای آنکه یک درخواست در اوکراین از سوی رئیس جمهور مورد بررسی قرار بگیرد نیازمند کسب ۲۵ هزار امضا است و با توجه تعداد امضاهای اعلام شده پای این درخواست، پروشنکو مانعی برای بررسی رسمی آن ندارد.

ساکاشویلی از افراد مورد اطمینان پوروشنکو است بطوریکه چند ماه قبل وی ساکاشویلی را به عنوان فرماندار شهر اودسا در اوکراین منصوب کرد.

ساکاشویلی همواره از سوی غرب نیز حمایت شده است.