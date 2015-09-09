امین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان فعالیت‌ها و خدمات اداره بهزیستی شهرستان شاهین‌شهر و میمه پرداخت و اظهار داشت: اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه ۵۳ فعالیت تخصصی و ۱۱۴ فعالیت ریز تخصصی انجام می‌دهد؛ یعنی از قبل تولد تا بعد از مرگ یک انسان این سازمان به شکل‌های مختلفی خدمات ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: به‌ عنوان نمونه ۳ هزار معلول تحت پوشش و حمایت اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه هستند که به شکل‌های مختلف از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند.

رئیس اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه گفت: در حوزه اجتماعی (زن‌های سرپرست خانوار) ۶۰۰ خانواده که شامل ۲ هزار نفر می‌شوند نیز تحت پوشش اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه هستند.

عسگری با بیان اینکه نزدیک به یک هزار معتاد بهبودیافته در این شهرستان از تسهیلات خوداشتغالی استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: بهزیستی شاهین‌شهر و میمه هرساله طرح غربال‌گری بینایی اطفال را برای کودکان زیر ۶ سال انجام می‌دهد که سالیانه نزدیک به ۱۵ هزار کودک به این شکل موردسنجش قرار می‌گیرند.

وی افزود: هر نوزادی که در شهرستان شاهین‌شهر و میمه به دنیا می‌آیید مورد غربالگری شنوایی قرار می‌گیرد به همین دلیل هرساله ۴ هزار کودک شاهین‌شهری و میمه‌ای مورد غربالگری شنوایی قرار می‌گیرند.

رئیس اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه با اشاره به خدمات آموزشی این سازمان در پیش از دبستان (مهدکودک)، دانش‌آموزی، دانشجویی و زوج‌های جوان، يادآور شد: سالیانه نزدیک به ۱۰ هزار نفر نیز به دین صورت از نهاد بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه ۵۰ مهدکودک در شهرستان شاهین‌شهر و میمه فعالیت می‌کند که ۴ هزار کودک در این مهدکودک‌ها از خدمات بهزیستی استفاده می‌کند، گفت: بهزیستی شاهین‌شهر و میمه ۵ مرکز توان‌بخشی دارد که ۳ مرکز ویژه معلولان ذهنی به‌ صورت روزانه و ۲ مرکز دیگر نیز ویژه سالمندان و بیماران اعصاب و روان است که به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند.

عسکری با بیان این مطلب که تقریبا در طول سال ۱۰ هزار نفر از خدمات مشاوره‌ای مراکز بهزیستی در سطح شهرستان استفاده می‌کنند، اظهار کرد: این مراکز خدماتی سالیانه از ۲۰۰ طلاق در شاهین‌شهر پیشگیری می‌کنند.

وی گفت: در سال گذشته ۴۰۰ فرصت شغلی برای افراد تحت پوشش این سازمان ایجاد کرده‌ایم و نزدیک به ۳ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی پرداخت کرده‌ایم.

رئیس اداره بهزیستی شاهین‌شهر و میمه با بیان اینکه بیشتر اعتبارات این سازمان از طریق مشارکت‌های مردمی فراهم می‌شود، تصریح کرد: در سال گذشته با حمایت‌های خیران و صاحبان صنایع از معلولان نزدیک به ۲۸۰ واحد مسکن به مددجویان تحت پوشش این سازمان داده شد.

وی با بیان اینکه دو پزشک متخصص در زمینهٔ ژنتیک مجوزهای لازم برای تأسیس مرکز مشاوره ژنتیک در شاهین‌شهر را دریافت کرده‌اند، افزود: به‌زودی همشهریان شاهین‌شهری شاهد افتتاح مرکز مشاوره ژنتیک خواهند بود که می‌تواند از خدمات این مرکز استفاده و از رفتن به مرکز استان برای دریافت این خدمات کاسته شود.