محمدرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مهرماه امسال ۲۷ پروژه عمرانی و تأسیسات گرمایشی مدارس در خراسان جنوبی بااعتبار ۹۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بابیان از این تعداد هشت پروژه مقاوم‌سازی و بهسازی مدارس هستند، بیان کرد: این پروژه‌ها با زیربنای چهار هزار و ۸۱۹ متر و اعتبار دو میلیارد و ۳۴۲ میلیون ریال همزمان با آغاز مدارس آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی، افتتاح چهار پروژه احداث و تکمیل مدارس با زیربنای دو هزار و ۷۵۷ متر را از دیگر پروژه‌های آموزشی استان عنوان کرد و گفت: برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها بالغ‌ بر دو میلیارد و ۷۳۸ میلیون تومان هزینه شده است.

۴۶۵۰ مترمربع فضای آموزشی استان مقاوم‌سازی شد

بیگی به بهره‌برداری از چهار پروژه تخریب و بازسازی با زیربنای چهار هزار و ۶۵۳ متر اشاره کرد و گفت: این پروژه‌ها با هزینه کردی بالغ‌بر سه میلیارد و ۶۹۹ میلیون ریال به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: همچنین همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۱ پروژه راه‌اندازی سیستم گرمایشی مرکزی با زیربنای پنج هزار و ۱۳۹ متر و اعتبار ۵۸۳ میلیون ریال افتتاح می‌شود.

به گفته مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی درمجموع در پروژه‌ها ۲۲۶ کلاس درس به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد ۱۳۴ کلاس درس جدید و ۹۲ مورد نیز دارای سیستم گرمایش مرکزی خواهند بود.

بیگی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری نیز ۵۲ پروژه عمرانی و گرمایش مرکزی مدارس استان به بهره‌برداری رسیده است، بیان داشت: برای بهره‌برداری از این پروژه‌ها بالغ‌ بر ۹۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد چهار پروژه تخریب و بازسازی بوده است، عنوان داشت: این پروژه‌ها با زیربنای سه هزار و ۸۳۴ مترمربع و اعتبار دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان هفته دولت بهره‌برداری شد.

بهره‌برداری از ۶ پروژه احداث، توسعه و تکمیل از ابتدای امسال

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی، بهره‌برداری از شش پروژه احداث، توسعه و تکمیل با اعتبار سه میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان، سه سالن چند منظوره با هزینه کرد ۲۳۶ میلیون تومان، دو خوابگاه با اعتبار یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان و ۳۴ پروژه تأسیسات گرمایشی بااعتبار یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان را از دیگر این پروژه‌ها برشمرد.

بیگی ادامه داد: همچنین در سال جاری پروژه تخریب و بازسازی هنرستان ابوذر بااعتبار ۱۹ میلیارد ریال کلنگ زنی شده است.

وی به کمبود فضای آموزشی در سایت‌های مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود ۴۲۵ کلاس درس در سایت‌های مسکن مهر استان نیاز بود که تا مهرماه ۱۳۴ کلاس تحویل داده می‌شود اما هنوز هم حدود ۳۰۰ کلاس دیگر در این سایت‌ها نیاز است.