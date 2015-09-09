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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

برترین تصاویر جهان در ۱۸ شهریور ۹۴

برترین تصاویر جهان در ۱۸ شهریور ۹۴

تصاویر امروز را با موضوعات آتش سوزی هواپیما در لاس وگاس، مهاجران در اروپا، طوفان شن در فلسطین و جشنواره بالن آلمان خواهید دید.

برترین تصاویر

آتش سوزی موتور هواپیما در فرودگاه بین‌المللی «لاس وگاس» (AP)

برترین تصاویر

عبور مهاجران از مرز های «صربستان» (telegraph)

برترین تصاویر

پرنده بومی ساکن در جزایر گرجستان (Shutterstock)

برترین تصاویر

ساخت مجسمه ۶ متری با بیش از ۳۰۰۰ قطعه سرامیک (PA)

برترین تصاویر

پرواز پرندگان در مه صبحگاهی انگلیس (telegraph)

برترین تصاویر

نگهبانی افسر پلیس کلمبیایی در مرز «ونزوئلا» (AP)

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پسر فلسطینی در مخروبه های خانه خود در غزه خوابیده است. (Reuters)

برترین تصاویر

جلیقه نجات مهاجران در سواحل یونان  (Getty)

برترین تصاویر

پرواز بالن ها در آلمان  (AP)

برترین تصاویر

حمل آب آشامیدنی در ساختمان «دروازه رومی» «لکنهو» هند (AFP)

برترین تصاویر

کودکان کار در کوره آجر پزی «کشمیر» هند (AP)

برترین تصاویر

انعکاس منظره در قطرات باران روی شیشه اتومبیل شخصی در «توکیو» ژاپن (Reuters)

برترین تصاویر

تماشاچی انگلیسی در مسابقات مقدماتی فوتبال یورو ۲۰۱۶ (AP)

برترین تصاویر

طوفان شن در فلسطین اشغالی (AP)

کد مطلب 2911452

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