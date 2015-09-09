برترین تصاویر جهان در ۱۸ شهریور ۹۴

آتش سوزی موتور هواپیما در فرودگاه بینالمللی «لاس وگاس» (AP)
عبور مهاجران از مرز های «صربستان» (telegraph)
پرنده بومی ساکن در جزایر گرجستان (Shutterstock)
ساخت مجسمه ۶ متری با بیش از ۳۰۰۰ قطعه سرامیک (PA)
پرواز پرندگان در مه صبحگاهی انگلیس (telegraph)
نگهبانی افسر پلیس کلمبیایی در مرز «ونزوئلا» (AP)
پسر فلسطینی در مخروبه های خانه خود در غزه خوابیده است. (Reuters)
جلیقه نجات مهاجران در سواحل یونان (Getty)
پرواز بالن ها در آلمان (AP)
حمل آب آشامیدنی در ساختمان «دروازه رومی» «لکنهو» هند (AFP)
کودکان کار در کوره آجر پزی «کشمیر» هند (AP)
انعکاس منظره در قطرات باران روی شیشه اتومبیل شخصی در «توکیو» ژاپن (Reuters)
تماشاچی انگلیسی در مسابقات مقدماتی فوتبال یورو ۲۰۱۶ (AP)
طوفان شن در فلسطین اشغالی (AP)
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