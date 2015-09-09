میلاد اخگر نویسنده و کارگردان نمایش «با ریتم برف پاک‌کن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «با ریتم برف پاک‌کن» اجرای خود را از ۲۴ شهریور ماه در تماشاخانه موج نو آغاز می کند. البته ۲۴ شهریور اجرای ویژه خبرنگاران و عکاسان این نمایش است و اجرا رسمی کار از ۲۵ شهریور آغاز خواهد شد.

وی درباره شکل گیری این اثر نمایشی توضیح داد: من پیش از این داستانی اول شخص نوشته بودم که دیدم این داستان پتانسیل تبدیل شدن به یک مونولوگ را دارد به همین جهت آن را به نمایشنامه تبدیل کردم. با توجه به اینکه شخصیت نمایشنامه را خیلی خوب می شناختم و مدتی هم بود که از دنیای بازیگری فاصله داشتم، تصمیم گرفتم خودم نیز در این نمایش بازی داشته باشم.

اخگر درباره داستان نمایش بیان کرد: نمایش «با ریتم برف پاک‌کن» درباره نوازنده ای است که درباره زمانی که نوازنده بهتری بوده و بیشتر کار می کرده است و البته درباره رابطه اش با یک نوازنده دیگر با تماشاگر صحبت می کند.

کارگردان نمایش «خانه برناردا آلبا» در پایان صحبت هایش متذکر شد: این اثر نمایشی سومین کار من به عنوان کارگردان بعد از نمایش های «می خوام تو عکس باشم» و «خانه برناردا آلبا» به حساب می آید که امیدوارم مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد. «با ریتم برف پاک‌کن» با مدت زمان ۵۵ دقیقه از ۲۵ شهریور ماه در تماشاخانه موج نو اجرای عمومی خود را آغاز خواهد کرد.

تماشاخانه موج نو در خیابان شریعتی، ابتدای خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقی، پلاک ۵۷ واقع است.