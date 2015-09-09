به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح چهارشنبه در قرارگاه پشتیبانی زوار اربعین که در پایانه مرزی مهران با حضور فرماندهان ارشد ناجا برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته افتخار این را داشتیم که برای زوار عزیز در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی انجام دهیم و قطعا در سال جاری نیز این مهم در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه استان ایلام و شهرستان مهران از امکانات و توان محدودی برخوردار بودند، خوشبختانه سال گذشته هیچ مشکلی در بحث تردد برای زوار اربعین پیش نیامد.

اشتری تصریح کرد: ولی در سال جاری باید خلاء‌ها و مشکلات سال گذشته برطرف شود و نیاز است که هماهنگی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی عنوان کرد: باید برای تسهیل در تردد زوار، تصمیمات جدی و به موقع گرفته شود و علاوه بر این نیروی انتظامی برای تسهیل و نظم و امنیت زوار حسینی تدارک لازم را اندیشیده است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: اربعین هدف بزرگی است که قطعا نیروی انتظامی با تمام امکانات و تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی به زوار اقدام خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تردد زوار در سه مرز شلمچه، چزابه و مهران انجام می‌شود، از هم‌اکنون تمهیدات لازم توسط نیروی انتظامی برای تسهیل در تردد زوار انجام شده است.

سردار اشتری افزود: نیازمندی‌های این سه مرز باید از قبل شناسایی شود و قطعا نیروی انتظامی تمام امکانات و تجهیزات لازم را که در اختیار دارد، برای تردد زوار در ایام اربعین به کار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در همین رابطه گیت‌های ورود و خروج در مرز مهران نیز که به ۴۶ گیت افزایش پیدا کرده است، زیرساخت‌های آن آماده می‌شود و البته این مهم باید تا قبل از رسیدن به اربعین تجهیز و آماده شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: برای سال جاری پیش‌بینی شده بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر زائر از مرزهای کشور عبور کنند، لذا مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید همه پای کار باشند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در بحث صدور ویزا و گذرنامه مشکلاتی به وجود آمد، بیان داشت: از سازمان حج و زیارت تقاضا داریم که قبل از اربعین از دولت عراق برای صدور ویزا و گذرنامه هماهنگی های لازم را انجام دهند.

سردار اشتری افزود: قطعا هر شخصی که برای زیارت در ایام اربعین تردد می‌کند باید دارای گذرنامه و ویزا باشد و در این رابطه رسانه‌ها و از جمله صدا و سیما باید به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

وی راجع به موضوع تردد در محورهای ارتباطی در زمان اربعین نیز اظهار داشت: باید تردد خودروهای شخصی و عمومی از مبداء کنترل و مدیریت شود.

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: مسیر ارتباطی ایلام به مهران دارای اشکالات زیادی است که باید مرتفع شود و البته این مسیر باید به بزرگراه تبدیل شود.

سردار اشتری، پارکینگ یکی از مهمترین نیازهای شهر مهران ذکر کرد و گفت: سال گذشته در همین رابطه مشکلات زیادی در شهر به وجود آمده بود که در سال جاری باید این موضوع کنترل و مدیریت شود.