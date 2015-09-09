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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

فرمانده ناجا مطرح کرد:

پیش‌بینی تردد ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر در ایام اربعین امسال

پیش‌بینی تردد ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر در ایام اربعین امسال

ایلام- فرمانده نیروی انتظامی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایام اربعین از سه مرز شلمچه، چزابه و مهران تردد داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری صبح چهارشنبه در قرارگاه پشتیبانی زوار اربعین که در پایانه مرزی مهران با حضور فرماندهان ارشد ناجا برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته افتخار این را داشتیم که برای زوار عزیز در بخش‌های مختلف خدمات‌رسانی انجام دهیم و قطعا در سال جاری نیز این مهم در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه استان ایلام و شهرستان مهران از امکانات و توان محدودی برخوردار بودند، خوشبختانه سال گذشته هیچ مشکلی در بحث تردد برای زوار اربعین پیش نیامد.

اشتری تصریح کرد: ولی در سال جاری باید خلاء‌ها و مشکلات سال گذشته برطرف شود و نیاز است که هماهنگی بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

وی عنوان کرد: باید برای تسهیل در تردد زوار، تصمیمات جدی و به موقع گرفته شود و علاوه بر این نیروی انتظامی برای تسهیل و نظم و امنیت زوار حسینی تدارک لازم را اندیشیده است.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: اربعین هدف بزرگی است که قطعا نیروی انتظامی با تمام امکانات و تمهیدات لازم برای خدمات‌رسانی به زوار اقدام خواهد کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تردد زوار در سه مرز شلمچه، چزابه و مهران انجام می‌شود، از هم‌اکنون تمهیدات لازم توسط نیروی انتظامی برای تسهیل در تردد زوار انجام شده است.

سردار اشتری افزود: نیازمندی‌های این سه مرز باید از قبل شناسایی شود و قطعا نیروی انتظامی تمام امکانات و تجهیزات لازم را که در اختیار دارد، برای تردد زوار در ایام اربعین به کار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در همین رابطه گیت‌های ورود و خروج در مرز مهران نیز که به ۴۶ گیت افزایش پیدا کرده است، زیرساخت‌های آن آماده می‌شود و البته این مهم باید تا قبل از رسیدن به اربعین تجهیز و آماده شود.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: برای سال جاری پیش‌بینی شده بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر زائر از مرزهای کشور عبور کنند، لذا مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید همه پای کار باشند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در بحث صدور ویزا و گذرنامه مشکلاتی به وجود آمد، بیان داشت: از سازمان حج و زیارت تقاضا داریم که قبل از اربعین از دولت عراق برای صدور ویزا و گذرنامه هماهنگی های لازم را انجام دهند.

سردار اشتری افزود: قطعا هر شخصی که برای زیارت در ایام اربعین تردد می‌کند باید دارای گذرنامه و ویزا باشد و در این رابطه رسانه‌ها و از جمله صدا و سیما باید به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

وی راجع به موضوع تردد در محورهای ارتباطی در زمان اربعین نیز اظهار داشت: باید تردد خودروهای شخصی و عمومی از مبداء کنترل و مدیریت شود.

فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: مسیر ارتباطی ایلام به مهران دارای اشکالات زیادی است که باید مرتفع شود و البته این مسیر باید به بزرگراه تبدیل شود.

سردار اشتری، پارکینگ یکی از مهمترین نیازهای شهر مهران ذکر کرد و گفت: سال گذشته در همین رابطه مشکلات زیادی در شهر به وجود آمده بود که در سال جاری باید این موضوع کنترل و مدیریت شود.

کد مطلب 2911479

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