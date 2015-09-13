محمد رسول الله، نمایش مهربانی پیامبر

در روزهای که دشمنان اسلام به دنبال نمایش چهره ای خشن از این دین الهی هستند، نمایش فیلمی از آخرین فرستاده خداوند می تواند اتفاقی میمون باشد و به همین دلیل باید آخرین ساخته مجیدی را نمایش مهربانی پیامبر رحمت و عطوفت نام نهاد.

امروز که عده ای به نام تشییع انگلیسی و تسنن آمریکایی در جای جای جهان به نام دفاع از اسلام، بدترین رفتارها را در حق نه تنها آموزه های دینی که حتی در حق بشریت انجامی می دهند تنها می توان بر روی پرده بزرگ سینما و با دیدن فیلمی از پیامبر اسلام بخشی از این دردها را تسکین داد.

وقتی که صبحت از سینما به میان می آید همه به سراغ سوژه های ماورابشری و تخیلی در هالیوود می روند ولی این بار کارگردانی از سینمای ایران با ساخت اثری در وصف محمد رسول الله (ص) این دیدگاه را تغییر داد و ثابت کرد که می توان با استفاده از ظرفیت های بالای سینمای دینی اثری فاخر و در کلاس های جهانی را به مخاطب عرضه کرد.

زمانی که تصمیم بر دیدن آخرین ساخته مجید مجیدی گرفتم هیچ گاه فکر نمی کردم که این اثر بتواند سه ساعت من را با خود همراه کند، ولی این مهم تحقق عینی یافت و نه تنها من که دیگرانی که در سالن حضور داشتند سه ساعت با این اثر همراه شده و آخرین ساخته این فیلمساز را به تماشا نشتند.

فیلم محمد رسول الله در شرایطی بر پرده سینماهای ایران خودنمایی می کند که این روزها وقتی صحبت از دین اسلام به میان می آید رسانه های غربی سریع سراغ طالبان و داعش می روند ولی این روزها و در میان جنگ و خونریزی های در کشورهای اسلامی، ساخت فیلمی از زندگی پیامبر اسلام ثابت می کند که اگر اراده و خلاقیتی وجود داشته باشد می توان این ورق را برگرداند.

جدایی از اینکه فیلم مجیدی به گفته بعضی از منتقدات در حوزه تکنیکی اثری قابل احترام است، و بیننده را به دلیل پرداخت خوب خسته نمی کند در بعد بیرونی نیز پیام آور صلح و دوستی مردم ایران برای سایر کشورهای اسلامی است.

نشان دادن برخی از اتفاقات تلخ آن دوران که از زنده به گور کردن دختران شروع شده و به خرید و فروش برده ختم می شود بهترین اقدام برای نمایش رحمت و مهربانی دین مبین اسلام برای نسل جدید است و به همین دلیل تماشایی این اثر نه تنها می تواند پیام آور مهربانی ها باشد، بلکه با خود بخشی از تاریخ را روایت می کند که بشریت باید همواره از آن پشیمان باشد.

تماشای سه ساعت آخرین اثر مجیدی می توان در نهایت یک پیام اصلی و مهم را همراه خود داشته باشد و آن چیزی نیست جز اینکه چهره ای واقعی از پیامبر رحمت (ص).