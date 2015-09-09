به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد تقی بطحائی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش منطقه ای برق و فناوری های نوین تصریح کرد: هدف از توسعه شبکه هوشمند راه اندازی و تجمیع تمام فناوری های هوشمند است که موجب کارکرد قابل اطمینان، امن و کارایی سیستم می شود.

وی با بیان اینکه شبکه هوشمند می تواند در حوزه های مختلف از جمله آب، برق، گاز و ترافیک اجرا شود، اضافه کرد: در ساختار شهر هوشمند شبکه های مخابراتی و رایانه ای به کمک زیر ساخت ها می آیند و هر چند در کشور زیر ساخت های مختلف هوشمند هستند اما نیاز به ارتقا سطح هوشمندی زیر ساخت ها داریم.

استاد برق دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در تاکید به ضرورت های استفاده از شبکه های هوشمند ادامه داد: با توجه به اینکه سوخت فسیلی رو به اتمام است و شرایط آب و هوایی به وضعیت بحرانی رسیده است؛ ما نیاز به استفاده هر چه بیشتر انرژی های تجدید پذیر هستیم و در این راستا ضروری است از ظرفیت شبکه های هوشمند استفاده بهینه داشت.

بطحائی با بیان اینکه ما در انقلاب صنعتی شکست خوردیم، ادامه داد: نباید اجازه بدهیم در انقلاب انفورماتیک نیز شکست بخوریم و شبکه های مجازی می توانند تاثیرات مطلوبی در تحولات تکنولوژی داشته باشند.

وی اضافه کرد: در صورتی که نقشه راه شبکه های هوشمند اجرا شود ظرفیت های شغلی متعددی به دنبال خواهد داشت و این در حالی است که نیاز به ایجاد شغل در کشور به جد احساس می شود.

به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در کل کشور ۳۰۰ هزار نفر مهندس برق آماده به کار داریم که گفته می شود نیاز کشور فقط ۶۰ هزار نفر است و این تفاوت به ضعف برنامه ریزی ها بر می گردد.

بطحائی با بیان اینکه برق کشور در وضعیت مطلوبی در سطح جهانی قرار گرفته است، متذکر شد: با برنامه ریزی دقیق نه تنها این ۳۰۰ هزار نفر به کار گرفته می شوند بلکه چند برابر تقاضا ایجاد می شود.

وی با اشاره به میانگین ضریب هوشی بالا در بین مهندسین برق ادامه داد: میانگین ضریب هوشی در کشور ۸۶ است و لازم است غیر از حوزه ذاتی دانشگاه ها در افزایش خلاقیت و ضریب هوشی اکتسابی نیز نقش موثری ایفا کنند.

عضو هیئت اجرایی انجمن شبکه هوشمند با اذعان به فعال سازی این انجمن در راستای ترویج و توسعه شبکه هوشمند در استان ها، خواستار تشکیل این انجمن با مشخص شدن فرد مسئول برای مدیریت آن در استان اردبیل شد.

وی با بیان اینکه در تمامی حوزه های توزیع و تولید انرژی و نیرو می توان از شبکه های هوشمند استفاده کرد، افزود: در خود استان اردبیل مطالعات نشان می دهد می توان در شهر سرعین از حرارت ۳۰-۴۰ درجه ای آب های گرم معدنی برق تولید کرد.

بطحائی با بیان اینکه به جای سلول های خروشیدی که راندمان کمی دارند تولید برق از طریق حرارت و ترموکوبل با راندمان ۶۰ درصد در سرعین می تواند مورد توجه قرار گیرد.