۳۰۰ هزار صندلی دانشگاه خالی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی در مراسم تقدیر از برترین های کنکور سراسری سال ۹۴ به خالی ماندن ۳۰۰ هزار صندلی دانشگاه ها اشاره کرد و اظهارداشت: ۵۲۸ هزار نفر قبول و مجاز به انتخاب رشته شدند که ۴۲۸ هزار نفر قبولی داشته ایم. هر چند تعداد ظرفیت مطلوب است؛ اما میزان شرکت کنندگان کمتر از ظرفیت است.

وی همچنین از حذف کلمه غیرانتفاعی در اسامی دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: طی یکی دو هفته آینده این امر از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ می شود.

وزیر علوم از توسعه دانشگاه های غیردولتی نیز به عنوان یکی از برنامه های وزارت علوم یاد کرد و افزود: تمامی دانشگاه ها نباید دولتی باشد و در طرح آمایش آموزش عالی بحث سهم مناسب برای آموزش عالی غیردولتی در نظر گرفته شده است.

در این برنامه که توسط بانک پاسارگاد برگزار شد، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز خطاب به نفرات برتر کنکور سراسری گفت: ما در این مسیر فقط از شما انتظار داریم که به فکر ایران اسلامی باشید و این آب و خاک را در باروری علم و توسعه دانش یاری برسانید.

وی اظهار امیدواری کرد که روزی فرا برسد که این دانشجویان در کسوت استادانی باشند که شاگردان آنان، کشور را اداره می کنند. در این صورت نام این کشور اعتلا خواهد یافت.

در این مراسم به نفرات نخست کنکور سراسری در پنج رشته ۲۵ هزار سهم، نفرات دوم ۱۷ هزار و ۵۰۰ سهم و نفرات سوم ۱۲ هزار و ۵۰۰ سهم بانک پاسارگاد اهدا شد، ضمن این که هریک از این نخبگان، در طول مقطع تحصیلی خود ماهانه ۶ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه دریافت خواهند کرد که البته این مبلغ در سال های آینده افزایش خواهد یافت.