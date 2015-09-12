دلخوری مدیرعامل استقلال از مظلومی به خاطر کرار

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که افشارزاده به فدراسیون فوتبال حمله کرده که چرا کرار را سه جلسه محروم کرده‌اند، در این سو به نظر می‌رسد از پرویز مظلومی دلخور شده که چرا بدون اجازه وی کرار را به تمرین استقلال راه داده است.

افشارزاده این گلایه را به مظلومی هم گفته و تاکید کرده که نباید بدون نظر وی کرار را به تمرین استقلال راه می داده است. این در حالی رخ می‌دهد که پرویز مظلومی برخلاف مدیر عامل و کمیته انضباطی و دیگر ارکان باشگاه یک تنه از کرار برای بازگشت به تمرینات حمایت کرد.

البته پرویز مظلومی در پاسخ اعلام کرده که خود افشارزاده، نظری جویباری را مسئول رسیدگی به این پرونده کرده و نظری جویباری هم اجازه بازگشت کرار به تمرین بوده است.