به گزارش خبرگزاری مهر، فان پراخ رئیس دراسیون فوتبال هلند در مورد برگزاری نشست مشترک با رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم فوتبال امید ایران، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست واقعا خوبی بود و به توافقات مهمی دست یافتیم تا در آینده همکاری‌های جدیدی را آغاز کنیم. واقعا از برگزاری این نشست خوشحال و خشنود هستم و امیدوارم برگزاری چنین جلساتی با مقامات فوتبال ایران، دو کشور به دستاوردهای جدیدی برسند.

وی افزود: نسبت به فرهنگ و تمدن و علاقه‌مندی مردم ایران به فوتبال شناخت خوبی دارم و امیدوارم با امضای تفاهم‌نامه و ارتباط بیشتر دو کشور، در زمینه فوتبال بتوانیم جوانان ایرانی را شاد کنیم و فوتبال وسیله‌ای برای افزایش علایق و ارتباطات دو کشور شود.

رئیس فدراسیون فوتبال هلند ادامه داد: قطعا همانطور که ما می‌توانیم دستاوردها و داشته‌های خودمان را در اختیار فوتبال ایران بگذاریم، خیلی مسائل را هم می‌توانیم از شما یاد بگیریم و قطعا این تعامل و همکاری دو سویه خواهد بود.

فان پراخ در پایان گفت: قطعا ظرف چند روز آینده نشستی را با کمیته فنی فدراسیون فوتبال هلند برگزار خواهم کرد و از آنها خواهم خواست تا ضمن برقراری ارتباط با کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران، برنامه مدونی را برای همکاری با فوتبال ایران تدوین کنند تا در آینده بر اساس این برنامه ریزی و نقشه راهی که داریم همکاری خودمان را با فدراسیون فوتبال ایران پیش ببریم.