به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری همایش شهید شاخص سال و اعزام اولین کاروان راهیان نور با بیان اینکه استان بوشهر در سال گذشته اردوی راهیان نور بهعنوان کاروان برتر انتخاب شد، اظهار داشت: امسال نیز این اردوها یازدهم مهرماه و در محل شهید مهدوی آغاز میشود.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر افزود: امسال طرح هر مدرسه یک کاروان صورت میگیرد، بر اساس این طرح هر مدرسه یک کاروان به اردوی راهیان نور اعزام میشود.
وی با بیان اینکه شرکت در این اردوها اجباری نیست، افزود: در سال گذشته ۱۸۶ هزار نفر در برنامههای مختلف توسط سپاه به اردوها اعزام شدند که با توجه به تاکید ما به امنیت افراد اعزامی، هیچ حادثهای رخ نداده است.
جمیری با بیان اینکه امسال با برنامهریزیهای صورت گرفته ۱۲ هزار نفر به اردوهای راهیان نور اعزام میشود، گفت: این اعزامها بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که نیمی از این هزینه بر عهده آموزش و پرورش است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه اردوگاه خارگ ۲۴۰ نفر ظرفیت دارد، بیان کرد: با فعال کردن کشتیرانی اعزامها از دو شهرستان بوشهر و گناوه صورت میگیرد.
وی با اشاره به شهید شاخص استان بوشهر گفت: در استانهای دیگر بیشتر از بوشهر در راستای آشنایی مردم با شهید مهدوی صورت گرفته است که میطلبد با اجرای برنامههای مختلف و نامگذاری مکانهایی در استان بوشهر به نام این شهید بزرگوار این معرفی به خوبی صورت گیرد.
نظر شما