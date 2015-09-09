تکلیف گیلان با سایت نفتی رودسر باید مشخص شود

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راه اندازی سایت نفتی رودسر می تواند زمینه اشتغال ۱۰۰ هزار نفر را فراهم کند تصریح کرد: بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز در دریای خزر حق ایران بوده وسایت نفتی رودسر زمینه بهره برداری مناسبی از این میادین را به وجود می آورد.

وی با اشاره به اهمیت این سایت برای مردم گیلان اظهار کرد: سایت نفتی رودسر به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز نه تنها برای مردم گیلان و منطقه که برای کل کشور نیز دارای اهمیت ویژه است.

نماینده مردم رشت افزود: طبق جلسات متعددی که با وزیر نفت داشته ایم، بارها به اهمیت این پروژه برای گیلان اشاره شده و تاکید نمایندگان گیلان بر تسریع در تعیین تکلیف این پروژه است.

تامینی با اشاره به تاخیر در احداث این سایت تاکید کرد: سایت نفتی رودسر به طور حتم راه اندازی خواهد شد تا مردم منطقه از اثرات مثبت آن بهره مند شوند.

وی همچنین به عزم دولت بر تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام اشاره کرد و افزود: دولت بر اتمام پروژه هایی که پیشرفت بالای ۷۰ درصد دارند اهتمام دارد که افتتاح پروژه های مختلف در استان و همزمان با هفته دولت نشان از این اهتمام است.