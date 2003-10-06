به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدارآقاي كر وبي با يادآوري عملكرد مدبرانه آيت‌الله حكيم در خدمت به مردم عراق، از فقدان اين شهيد ابراز تاسف كرده و اظهار داشت: مرحوم شهيد آيت‌الله حكيم در اين مد ت كوتاه، فوق العاده با تدبير و بصيرت عمل كرد و در ايجاد نزديكي و الفت ميان گروههاي مختلف مردم عراق بسيار موثر بود.

وي در ادامه تفرقه و تشتت را بزر گترين تهديد مردم عراق براي دستيابي و استقرار حكومت دلخواه آنان دانست و گفت : اكنون پس از شهادت آيت الله حكيم، اين مسؤوليت عظيم كه آن مرحوم به بهترين نحو با آن برخورد كرد، به عهده شماست.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنا نش، ضمن ابراز اميدواري براي استقرار يك عراق با ثبات و مرفه، بر آمادگي جمهو ري اسلامي ايران براي شركت فعال در بازسازي عراق تاكيد كرد و افزود: ما اميدو اريم با تدوين قانون اساسي و تشكيل حكومت دلخواه و دائمي مردم عراق و استقرار امنيت و آرامش در اين كشور، اشغالگران، راهي به جز خروج از عراق نداشته باشن د.

براساس اين گزارش، در ادامه اين ديدار، حكيم نيز ضمن تقدير و تشكر از حم ايت جمهوري اسلامي ايران از مردم عراق در طول بيست سال گذشته، اظهار داشت: جم هوري اسلامي ايران همواره در كنار مردم عراق بوده و امروز شيعه و سني و كرد و عرب و غيره و در يك كلمه، همه عراقيها احساس مي‌كنند كه لطف جمهوري اسلامي ا يران همواره با آنان خواهد بود.

وي در همين راستا، خواستار حضور فعال تهران در بازسازي عراق گرديد.

حكيم در ادامه بزرگترين مشكل اشغالگران را ايجاد امني ت در عراق دانست و تاكيد كرد: اشغالگران خود بخوبي مي‌دانند كه قادر به ايجاد امنيت حتي براي خودشان در عراق نيستند و ما از روز اول به آنها هشدار داديم كه هرچه زودتر امور را به مردم عراق واگذارند. وي تشكيل مجلس منتخب مردم عراق براي تدوين قانون اساسي و استقرار حكومت مردمي را تنها راه ايجاد ثبات در عر اق دانست و بر آمادگي مجلس اعلاء در اين رابطه تاكيد كرد.

