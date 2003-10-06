به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدارآقاي كروبي با يادآوري عملكرد مدبرانه آيتالله حكيم در خدمت به مردم عراق، از فقدان اين شهيد ابراز تاسف كرده و اظهار داشت: مرحوم شهيد آيتالله حكيم در اين مدت كوتاه، فوق العاده با تدبير و بصيرت عمل كرد و در ايجاد نزديكي و الفت ميان گروههاي مختلف مردم عراق بسيار موثر بود.
وي در ادامه تفرقه و تشتت را بزرگترين تهديد مردم عراق براي دستيابي و استقرار حكومت دلخواه آنان دانست و گفت: اكنون پس از شهادت آيت الله حكيم، اين مسؤوليت عظيم كه آن مرحوم به بهترين نحو با آن برخورد كرد، به عهده شماست.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در پايان سخنانش، ضمن ابراز اميدواري براي استقرار يك عراق با ثبات و مرفه، بر آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي شركت فعال در بازسازي عراق تاكيد كرد و افزود: ما اميدواريم با تدوين قانون اساسي و تشكيل حكومت دلخواه و دائمي مردم عراق و استقرار امنيت و آرامش در اين كشور، اشغالگران، راهي به جز خروج از عراق نداشته باشند.
براساس اين گزارش، در ادامه اين ديدار، حكيم نيز ضمن تقدير و تشكر از حمايت جمهوري اسلامي ايران از مردم عراق در طول بيست سال گذشته، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همواره در كنار مردم عراق بوده و امروز شيعه و سني و كرد و عرب و غيره و در يك كلمه، همه عراقيها احساس ميكنند كه لطف جمهوري اسلامي ايران همواره با آنان خواهد بود.
وي در همين راستا، خواستار حضور فعال تهران در بازسازي عراق گرديد.
حكيم در ادامه بزرگترين مشكل اشغالگران را ايجاد امنيت در عراق دانست و تاكيد كرد: اشغالگران خود بخوبي ميدانند كه قادر به ايجاد امنيت حتي براي خودشان در عراق نيستند و ما از روز اول به آنها هشدار داديم كه هرچه زودتر امور را به مردم عراق واگذارند. وي تشكيل مجلس منتخب مردم عراق براي تدوين قانون اساسي و استقرار حكومت مردمي را تنها راه ايجاد ثبات در عراق دانست و بر آمادگي مجلس اعلاء در اين رابطه تاكيد كرد.
سيد عبدالعزيز حكيم در ديدار با مهدي كروبي:
آيت ا...حكيم هميشه مارا به گسترش روابط با ايران توصيه ميكرد
سيد عبدالعزيز حكيم، ظهر امروز در ديدار با مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: آيت ا... حكيم هميشه به ما توصيه ميكرد كه روابطمان با جمهوري اسلامي ايران عميق و ريشهدار گردد و ما خود را موظف به عمل به وصيت آن شهيد مي دانيم.
به گزارش خبرگزاري مهر، در اين ديدارآقاي كروبي با يادآوري عملكرد مدبرانه آيتالله حكيم در خدمت به مردم عراق، از فقدان اين شهيد ابراز تاسف كرده و اظهار داشت: مرحوم شهيد آيتالله حكيم در اين مدت كوتاه، فوق العاده با تدبير و بصيرت عمل كرد و در ايجاد نزديكي و الفت ميان گروههاي مختلف مردم عراق بسيار موثر بود.
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