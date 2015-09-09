ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پر زحمت در نشست مشترک صاحبان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی کاسپین قزوین که ظهر چهارشنبه به منظور بررسی مشکلات تولید در سازمان صنعت برگزار شد، اظهارداشت: در شرایط کنونی همه باید تلاش کنیم تا تولیدکنندگان دغدغه کمتری داشته باشند و با آرامش بیشتری در حوزه کارآفرینی اقدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت یادآورشد: یکی از راهکارهای مهم که می تواند در راستای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار موثر باشد اجرای قانون است و باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که مسیر اجرای قانون رفع موانع تولید هموار شود.

وی ادامه داد: برای تحقق این امر خوشبختانه ستاد تسهیل در سه بخش در استان راه اندازی شده است تا مشکلات این حوزه بررسی کارشناسی شده و در دستور رسیدگی و حل قرار گیرد.

پرزحمت گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش های سازمانی و معاونان سازمان ها، استانی و مدیران استانداری و کشوری یا وزرا تعریف شده تا با توجه به مشکلاتی که مطرح می شود سطح بندی شده و در دستور رسدیگی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت اجرای قانون رفع موانع تولید و تبصره های آن تصریح کرد: بر اساس این قانون سازمان امور اجتماعی تا پایان سال آینده حق توقیف ماشین آلات واحدهای صنعتی را نخواهد داشت همچنین قطع آب، برق و گاز واحدهای تولیدی مشکل دار از سوی دستگاه های خدما رسان فقط با دستور استاندار و در شهرستان ها با دستور فرمانداران انجام می شود.

پرزحمت یادآورشد: امیدواریم با اجرای درست این قانون بتوانیم بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کرده و زمینه تسهیل در اشتغال و کار، رینی را فراهم کنیم.