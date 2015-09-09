به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی در جلسه امروز صبح هیأت دولت با بیان این که شرایط کشور از لحاظ اقتصادی پس از برجام تغییر خواهد داشت و زمینه حضور سرمایهگذاران و کارآفرینان خارجی مهیا شده است، گفت: امروز شاهد حضور روسای جمهور، وزرای خارجه و اقتصادی کشورهای مختلف با تیمهای بزرگ اقتصادی وسرمایهگذاری در ایران هستیم و در این راستا تمامی استانداران باید به طور کامل فعال و در صحنه بوده و استعدادها و شاخصههای استان خود را برای جذب سرمایهگذاریها به سرمایهگذاران خارجی معرفی کنند تا بتوانیم از شرایط بوجود آمده به خوبی بهرهبرداری کنیم.
وی تصریح کرد: تصمیم دولت تقویت اقتصاد مقاومتی است و به زودی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهوری تشکیل و چارچوبهای آن در دولت تصویب خواهد شد، همه باید مشارکت کنیم تا اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تحرک بیشتری داشته باشد.
روحانی پیگیری مطالبات و معوقات بانکی در استانها از سوی استانداران را مورد تأکید قرار داد و گفت: پروژههای عمرانی نیمه تمام که قابلیت واگذاری به مردم دارد باید با تلاش استانداران هر چه سریعتر به اتمام برسد، چرا که این اقدام به نفع دولت و مردم بوده و موجب تحرک خواهد شد.
وی در این جلسه همچنین با اشاره به گزارش استاندار گلستان در خصوص اقدامات صورت گرفته در این استان پس از سفر استانی کاروان تدبیر و امید، گفت: اقداماتی که در این مدت، از سفر سال گذشته تا به امروز صورت گرفته اقدامات خوبی است و باید تلاش شود تا موارد باقی مانده به سرعت عملیاتی شود.
رییس جمهوری با بیان این که استعدادهای فراوانی به ویژه در زمینه کشاورزی در استان گلستان وجود دارد، گفت: یکی از کارهای اصلی که در بخش کشاورزی در این استان باید انجام شود زهکشی زمینها برای حل مشکل شوری زمین است که باید این کار با تلاش دولت و مشارکت مردم انجام شود.
روحانی با اشاره به اهمیت نوع بذر مورد استفاده در کشاورزی افزود: تولید بذرهایی که در برابر آفتها مقاوم هستند کار در بخش کشاورزی را راحت میکند و با توجه به این که تحرک خوبی از لحاظ فناوری در این حوزه داریم، شرکتهای دانش بنیان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز باید کمک کند.
رییس جمهوری، گلستان را دارای سابقه مرکزیت در کشت گندم، جو و پنبه دانست و با تأکید بر اینکه این مرکزیت باید همچنان حفظ شود، گفت: از موقعیت استان گلستان میتوانیم برای صادرات محصولات زراعی و باغی به کشورهای همجوار استفاده کنیم.
روحانی همچنین با تأکید بر بهرهبرداری از منطقه آزاد اینچه برون و تبدیل آن به مرکزیتی برای تجارت کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت: اگر بتوانیم اتصال خوبی میان این منطقه و کشورهای عضو اوراسیا برقرار کنیم، میتوانیم بهرهبرداری خوبی از منطقه اینچه برون داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز میتوانند تحولی را در صادرات کشور بوجود آورند، گفت: باید در جهت فعال شدن در این زمینه و حل برخی مشکلات موجود از جمله مسأله راهآهن تلاش شود.
لزوم سامان دهی جاده هراز و تقویت راهآهن
روحانی همچنین با بیان این که امروز مسأله گردشگری بعنوان موضوعی مهم در منطقه شمال کشور مطرح است و بخش بزرگی از مردم در ایام مختلف به شمال کشور میروند، بر تأمین امکانات مورد نیاز و ایجاد راههای مناسب تأکید و تصریح کرد: یکی از طرحهایی که توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری میشود سامان دهی جاده هراز و تقویت راهآهن با در نظر گرفتن شرایط و مشکلات موجود است که امیدواریم هرچه سریعتر این مشکلات برطرف شود.
رییس جمهوری با بیان این که در زمینه گردشگری باید اقدامات زیادی انجام شود، گفت: شمال ایران مرکز توجه گردشگران داخلی و خارجی است اما هنوز امکانات کافی برای جذب گردشگر در این منطقه وجود ندارد که باید در جهت فراهم کردن امکانات و جذب گردشگر بویژه از منطقه آسیای مرکزی تلاش کنیم.
وی با اشاره به ابراز نگرانی برخی افراد در خصوص تبدیل منطقه آشوراده استان گلستان به منطقه گردشگری گفت: منطقه آشوراده از لحاظ زیست محیطی باید حفظ و حراست شود و اگر اصول زیست محیطی در آن رعایت نشده و به درستی سامان دهی نشود، مطمئناً بهرهبرداری نادرستی صورت گرفته است.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا تمامی مواردی که در سفر استانی به گلستان به مردم قول دادهایم تا پایان سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ اجرایی و عملیاتی شود.
روحانی همچنین در سفارشی به استانداران سراسر کشور تأکید کرد: استانداران باید فضای استانها را برای برگزاری انتخاباتی بزرگ و پرشور در اسفند ماه آماده کنند تا موجب دلگرمی و افتخار ملت ایران و دوستان ما در داخل و خارج کشور شود.
وی همچنین در این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور بر تلاش در جهت حفظ آرمانها و ارزشهای برجای مانده از شهیدان و گسترش فرهنگ جهاد و شهادت در کشور تأکید کرد.
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