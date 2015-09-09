به گزارش خبرگزاری مهر، این پزشک ۴۱ ساله پس از اینکه در بازی با سوانزی مورد غضب سرمربی چلسی، ژوزه مورینیو، واقع شد هنوز فرصت نیافته به ترکیب این تیم بازگردد. کارنیرو حتی با دستور مورینیو اجازه ندارد در محل تمرینات این تیم و هتل حضور پیدا کند.

کارنیرو و خوان فرن، دیگر پزشک این باشگاه، در بازی چلسی -سوانزی اقدام به بیرون آوردن «ادن آزار» از زمین کردند که این امر با توجه به ۱۰ نفره بودن چلسی، خشم سرمربی این تیم را در پی داشت.

کارنیرو معتقد است به دلیل تبعیض جنسی از چلسی بیرون مانده و بر همین اساس قصد شکایت دارد. طبق گفته این زن، مورینیو وی را منشی خطاب کرده است.

مورینیو پس از آن بازی که با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید، گفته بود: حتی اگر شما یک منشی هم باشید، باید بازی را درک کنید. من مطمئنم مصدومیت آزار انقدر نبوده که وی را بیرون بیاورند. این بازیکن خیلی خسته بود اما کادر پزشکی تیم ما ساده لوحانه رفتار کرد و وی را تعویض کرد. همین موضوع سبب شد تیم حریف در ضدحمله با هشت بازیکن به دروازه ما یورش بیاورد.

کمیته داوری فیفا روز جمعه قرار است به این موضوع رسیدگی کند.

کارنیرو چهار سال قبل و در زمان مربیگری آندره ویلاش بوآش به سمت پزشک چلسی منصوب شد.