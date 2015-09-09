۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۰۸

جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز چهارشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۱۸ هزار تومان، طرح قدیم ۹۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، نیم سکه ۴۷۱ هزار تومان، ربع سکه ۲۶۱ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۱ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۸۶۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۲۲ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۱۶ تومان، هر یورو را ۳۸۶۵ تومان، هر پوند را ۵۲۸۵ تومان و درهم امارات را ۹۴۰ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید۹۱۸۰۰۰
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم۹۱۷۵۰۰
نیم سکه۴۷۱۰۰۰
ربع سکه۲۶۱۰۰۰
گرمی۱۷۱۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار۹۳۸۶۸
نوع ارز 
دلار۳۴۱۶
یورو ۳۸۶۵
پوند۵۲۸۵
درهم۹۴۰
