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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۲۶

روز سينما مهمان انجمن سينمای جوانان شوید

روز سينما مهمان انجمن سينمای جوانان شوید

۲۱ شهریورماه به مناسب روز ملی سینما دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در ۳۱ استان كشور میزبان مردم خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن روز ملی سینما در ۲۱ شهریور ماه انجمن سینمای جوانان ایران در ۳۱ استان كشور میزبان دوستداران سینما خواهد بود.

دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران روز شنبه هم‌زمان با پایان یافتن دوره آموزش هفت‌ماهه فیلمسازی انجمن سینمای جوانان ایران و روز ملی سینما با نمایش مجموعه‌ای از آثار سینمایی، فیلم كوتاه و برپایی نمایشگاه‌های عكس میزبان مردم فرهنگ‌دوست سراسر كشور خواهند بود.

حضور در این مراسم برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود. علاقمندان برای اطلاع از زمان و مكان دقیق برگزاری مراسم می‌توانند با دفاتر مراكز استان انجمن سینمای جوانان ایران تماس بگیرند.

کد مطلب 2911656
آروین موذن زاده

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