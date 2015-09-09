توده ۸ کیلویی از بدن بیمار خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، مدیر خدمات پرستاری بیمارستان نکویی، هدایتی اظهار داشت: یک خانم مبتلا به کیست تخمدان به علت درد شدید و بزرگی شکم به این بیمارستان مراجعه کرد که پس از انجام آزمایش‌های متعدد مشخص شد که تومور بزرگی فضای شکم بیمار را فرا گرفته است.

گفتنی است که این خانم از اواخر سال ۹۳ با شکایت از درد و بزرگی شکم پیگیر درمان خود بود تا اینکه با مراجعه به بیمارستان توسط دکتر بیگدلو تحت معاینه قرار گرفت و با انجام آزمایشات تشخیصی وجود توده تأیید و مقدمات جراحی وی آماده شد.

معزی افزود: به جهت وجود چسبندگی‌های زیاد و نیاز به دقت در تمام زوایای اینگونه جراحی‌ها، دکتر بیگدلو و دکتر فرهنگ برای انجام این جراحی سنگین در اتاق عمل حاضر شدند که بالاخره جراحی این بیمار با موفقیت به پایان رسید.

وی یادآور شد: هم اینک حال عمومی و شرایط پس از عمل بیمار رضایت بخش است و برای ادامه درمان و تشخیص نوع توده، نمونه به پاتولوژی ارسال شده و بیمار با وضعیت رضایت بخش تحت مراقبت پزشکان قرار دارد.