بیش از ۷۰۰۰ مورد اشتغال در قم ایجاد شد

نصرالله بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سند اشتغال پنج ساله برای استان قم تدوین شده که تا پایان سال ۹۴ این سند به پایان میرسد.
وی با بیان اینکه سال گذشته بیش از هفت هزار مورد اشتغال زایی در استان قم انجام گرفته است، گفت: ۸۰ هزار مورد اشتغالزایی در سند توسعه اشتغال برای پنج سال در استان قم تعریف شده که امسال آخرین سال اجرا شدن این سند است.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم اظهار داشت: افرادی که فاقد مهارت هستند از طریق اداره کل فنی و حرفهای آموزشهای لازم را دریافت میکنند و سپس از طریق کاریابیهای غیر دولتی برای کار معرفی میشوند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی در صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات تعاون است افزود: طی سال گذشته ۳۰ درصد از شکایات کارگری و کارفرمایی منجر به سازش شده است.
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