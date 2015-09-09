بازی سختی مقابل مدعی قهرمانی داریم/تمرینات پر فشاری داشتیم

مصطفی نعمتی در گفتگو با مهر، با اشاره به شرایط تیمش پیش از بازی با مس سونگون افزود: خوشبختانه باتوجه به نتایجی که در هفته‌های اخیر کسب کردیم از شرایط خوبی برخوردار هستیم و در حال حاضر بازیکنانم آماده رقابت با نماینده تبریز هستند.

سرمربی تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد عنوان کرد: بازی بسیار سختی مقابل مس سونگون داریم چرا که این تیم مدعی قهرمانی است و اکنون در جایگاه دوم لیگ برتر قرار دارند.

وی ادامه داد: البته ما هم از وجود بازیکنان توانمندی بهره می‌بریم که شرایط این مسابقه را به خوبی درک می‌کنند و قطعا کسب سه امتیاز این دیدار دور از دسترس نیست.

نعمتی اضافه کرد: امیدوارم در این مسابقه هم به پیروزی برسیم و بتوانیم روند رو به رشد خود را با موفقیت ادامه دهیم و تاحدودی پاسخ زحمات هوادارانمان را داده باشیم.

سرمربی تیم اقتدار نوین فردوسی مشهد با بیان اینکه تمرینات پرفشاری را در هفته جاری پشت سر گذاشتیم، نیز افزود: خوشبختانه برای بازی مقابل مس سونگون هیچ محروم و مصدومی نداریم.

شایان ذکر است تیم فوتسال اقتدار نوین فردوسی مشهد ساعت ۱۷ روز جمعه ۲۰ شهریور ماه میهمان مس سونگون است.