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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۳:۳۱

مدیر کل دفتر تکریم و الگوسازی بنیاد ملی نخبگان:

اطلاعات مشاهیر ایران در حال جمع آوری است/لزوم معرفی به عموم مردم

اطلاعات مشاهیر ایران در حال جمع آوری است/لزوم معرفی به عموم مردم

خرم آباد - مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی نخبگان بنیاد ملی نخبگان از احصا و جمع آوری اطلاعات مربوط به مشاهیر ایران از سوی این بنیاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاهرضایی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای رویش زاگرس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران سرشار از بزرگان، مشاهیر، فرهیختگان و اهالی علم و ادب و فرهنگ است که بسیاری از جوانان امروز ما از عمق و پهنه این مشاهیر بی خبر هستند و آن گونه که شایسته است روی این مسئله کار نشده است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در راستای الگوسازی و تکریم نخبگان حال حاضر و مشاهیر و سرآمدان گذشته اقداماتی انجام می دهد، عنوان کرد: در لرستان متمدن و کهن در مشاهیر فراوانی ازجمله مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در علوم فقهی و مرجعیت، مسیح کردستان شهید بروجردی در دفاع مقدس، مرحوم اوستا در شعر و ادب، علامه شهیدی در تاریخ و علم و مشاهیر بزرگ دیگر وجود دارد که بنیاد نخبگان باید با کمک سایر دستگاه های اجرایی استان در راستای تکریم و شناسایی آنها به نسل امروز کار کند.

مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور ادامه داد: آشنایی جوانان به ویژه استعدادهای برتر با منش زندگی مشاهیر در هویت سازی استان و کشور نقش بسزایی خواهد داشت.

شاهرضایی با بیان اینکه ما معتقد به شناساندن آثار علمی، معنوی و فرهنگی مشاهیر به عموم هستیم، تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان مرکز سیاست گذاری بوده و تکریمها در قالب بزرگداشت های علمی و معنوی، چاپ کتاب، ساخت زندگی نامه یا مستند علمی و... سیاست گذاری کرده و اجرای آنها با بنیاد نخبگان استانهاست.

وی افزود: دفتر ما تازه تاسیس بوده و آمار جمعی از مشاهیر نداریم اما بنیادهای استانی در حال احصا هستند و پس از تجمیع تک به تک به آنها پرداخته خواهد شد.

شاهرضایی به مشاهیر ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و یادآور شد: برنامه درازمدت داریم که مشاهیر ایرانی که در خارج از کشور بوده و به کشور علاقه دارند را به جوانان بشناسانیم.

کد مطلب 2911682

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