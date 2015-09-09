اطلاعات مشاهیر ایران در حال جمع آوری است/لزوم معرفی به عموم مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاهرضایی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای رویش زاگرس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ایران سرشار از بزرگان، مشاهیر، فرهیختگان و اهالی علم و ادب و فرهنگ است که بسیاری از جوانان امروز ما از عمق و پهنه این مشاهیر بی خبر هستند و آن گونه که شایسته است روی این مسئله کار نشده است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در راستای الگوسازی و تکریم نخبگان حال حاضر و مشاهیر و سرآمدان گذشته اقداماتی انجام می دهد، عنوان کرد: در لرستان متمدن و کهن در مشاهیر فراوانی ازجمله مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در علوم فقهی و مرجعیت، مسیح کردستان شهید بروجردی در دفاع مقدس، مرحوم اوستا در شعر و ادب، علامه شهیدی در تاریخ و علم و مشاهیر بزرگ دیگر وجود دارد که بنیاد نخبگان باید با کمک سایر دستگاه های اجرایی استان در راستای تکریم و شناسایی آنها به نسل امروز کار کند.

مدیرکل دفتر تکریم و الگوسازی نخبگان بنیاد ملی نخبگان کشور ادامه داد: آشنایی جوانان به ویژه استعدادهای برتر با منش زندگی مشاهیر در هویت سازی استان و کشور نقش بسزایی خواهد داشت.

شاهرضایی با بیان اینکه ما معتقد به شناساندن آثار علمی، معنوی و فرهنگی مشاهیر به عموم هستیم، تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان مرکز سیاست گذاری بوده و تکریمها در قالب بزرگداشت های علمی و معنوی، چاپ کتاب، ساخت زندگی نامه یا مستند علمی و... سیاست گذاری کرده و اجرای آنها با بنیاد نخبگان استانهاست.

وی افزود: دفتر ما تازه تاسیس بوده و آمار جمعی از مشاهیر نداریم اما بنیادهای استانی در حال احصا هستند و پس از تجمیع تک به تک به آنها پرداخته خواهد شد.

شاهرضایی به مشاهیر ایرانی خارج از کشور اشاره کرد و یادآور شد: برنامه درازمدت داریم که مشاهیر ایرانی که در خارج از کشور بوده و به کشور علاقه دارند را به جوانان بشناسانیم.