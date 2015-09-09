تعاون روشی برتر برای کارآمدی اقتصاداست/ضعف روحیه کارجمعی درلرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی ظهر چهارشنبه در ۱۰ امین جشنواره تعاونی های برتر استان با اشاره به اینکه حوزه تعاون یک حوزه پرچالش بوده و نیاز است کارهای اساسی تری در این حوزه صورت گیرد، اظهار داشت: در حوزه تعاون کشور ضعف داریم.

وی با بیان اینکه اقتصاد دولتی فرزند ناخلف خانواده بود و نتیجه آن یک اقتصاد ناکارآمد و گران قیمت است، تصریح کرد: اقتصاد بخش خصوصی کشور نیز هنوز باور نشده و به این نتیجه و باور نرسیده ایم که این اقتصاد را تقویت و کارآمد کنیم.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کسی که می خواهد در حوزه بخش خصوصی کار و سرمایه گذاری کند وارد تونل مرگ می شود، گفت: بخش تعاون کشور علاوه بر مشکلاتی که در بخش خصوصی شاهد آن هستیم دچار یکسری مشکلات دیگر از جمله نداشتن دانش تعاون گری است.

عبدی با بیان اینکه دانش تعاون گری در کشور نداریم، تصریح کرد: اگر هم کسی مهارت تعاون گری دارد یاد نگرفته است چگونه آن را رشد و گسترش دهد.

وی با تاکید بر اینکه نیاز است دانش تعاون گری و مهارت آن را آموزش دهیم و الگوهای موفق این حوزه را معرفی کنیم، افزود: باید باور کنیم که تعاون یک روش برتر برای کارآمدی اقتصاد کشور است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه در استان در رابطه با روحیه کار جمعی ضعف داریم، اظهار داشت: نیاز است که با تلاش مدیران به سمت توسعه فرهنگ تعاون و مشاکرت مردم در کار جمعی پیش برویم.

عبدی با بیان اینکه بانک ها و دولت باید بخش تعاون را به شکل ویژه تری نگاه کنند، تصریح کرد: قوانین حوزه تعاون نیز باید تسهیل شود.