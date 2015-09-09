برای بررسی «برجام» در صحن علنی مجلس تصمیم گیری خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به حضور شخصیت های مختلف سیاسی و فنی کشور از جمله عراقچی، تخت روانچی، ‌جلیلی، صالحی و شمخانی در کمیسیون ویژه بررسی برجام تصریح کرد: با حضور این افراد متن برجام مورد بررسی قرار گرفته و اگر ابهام و یا برداشت های متفاوتی وجود داشته مطرح شد.

وی با بیان اینکه فعلا در این کمیسیون در حال بررسی متن برجام هستیم، اظهار کرد: بعداز شنیدن و بررسی های سخنان مسوولان امر و کارشناسان مربوطه در مورد اینکه آیا متن برجام در صحن علنی مجلس رای گیری می شود یا نه، تصمیم گیری خواهد شد.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی از سوالات و ابهامات نمایندگان در مورد متن برجام و نظرات متفاوتشان با تیم مذاکره کننده هسته ای در پاسخ به این سوال که بعضا در این کمیسیون نمایندگانی حضور پیدا می کنند که تخصص و فعالیت شان مربوط به این موضوع نیست، خاطر نشان کرد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده ای می تواند در جلسه هر کمیسیونی که برگزار می‌شود، حضور پیدا کرده و حتی سوال کند، از نظر قانونی مشکلی در این ارتباط وجود ندارد و اگر برخی از افراد در این ارتباط ایراداتی را وارد می‌کنند به دلیل عدم تسلط شان به آیین نامه داخلی مجلس است.

وی در این زمینه ادامه داد: مثلا مواردی هست که در کمیسیونی برخی وزرا حضور پیدا می‌کنند و جمعی از نمایندگانی که در آن کمیسیون عضویت ندارند، در جلسه حضور پیدا کرده و سوال یا مسأله خود را مطرح می‌کنند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، همچنین به حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه روز سه شنبه ( ۱۷ شهریورماه) کمیسیون ویژه بررسی برجام اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در این جلسه در ابتد شمخانی یکسری مباحث کلی را مطرح کردند و به دلیل کمبود وقت به تعدادی سوالات جواب دادند و در ادامه، جلسه تا ساعت چهارده (دو بعداظهر) با حضور صالحی ادامه پیدا کرد و در مرحله اول سوال هایی توسط اعضای کمیته فنی مطرح شد و در ادامه دیگر نمایندگان سوالات و ابهامات خود را بیان کردند و صالحی نیز به مسائل مطرح شده، پاسخ داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در مجلس این متن فقط بررسی می‌شود یا در مورد آن رای گیری می شود، تاکید کرد : ما فعلا در حال بررسی متن برجام در این کمیسیون هستیم و هیچ چیزی مبنی بر رد با تایید برجام مشخص نیست

وی ادامه داد : تا یک هفته دیگر صاحب نظران و کارشناسان و مسئولان امر در جلسات کمیسیون برای ارائه توضیحات حضور پیدا می‌کنند و سوالات و ابهامات را پاسخ می دهند و بعداز آن در مورد مصوب شدن یا نشدن آن و ادامه روند کار تصمیم گیری می شود.