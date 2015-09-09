برای حفظ دین باید از راحتی گذشت/افراد بیکار دست به فتنه می زنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی، ظهر چهارشنبه در هشتمین دوره همایش اندیشه های آسمانی، با اشاره به اینکه هر چیزی برای ماندگار شدن باید رنگ و بوی خدایی به خود بگیرد، اظهار کرد: اصحاب کهف برای حفظ دینشان در فضای شرک آلود جامعه آن زمان از خیر راحتی دنیا گذشتند و از جماعت دور شدند.

وی ادامه داد: این افراد در برابر از دست کشیدن راحتی دنیا، جایگاه ویژه ای برای خود در پیشگاه خداوند فراهم می کنند.

وی گفت: مردم امام حسین(ع) را برای خدا دوست دارند و به همین دلیل است که با گذشت هزاران سال اما هنوز هم زائران بسیاری به زیارت ایشان مشرف می شوند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به آیه «ان الانسان لفی خسر» که در معنای آن انسان در خسران بسیار قرار دارد، تصریح کرد: قرآن نسبت به افرادی که وقت خود را به بحث های کم اهمیت می گذرانند، انتقاد می کند.

حجت الاسلام قرائتی ادامه داد: اصحاب کهف برای حفظ دینشان در فضای شرک آلود جامعه آن زمان از خیر راحتی دنیا گذشتند و از جماعت دور شدند و اکنون نیز افرادی هستند که در جوامع شرک آلود خود را از جماعت جدا می کنند و این افراد در برابر از دست کشیدن راحتی دنیا، جایگاه ویژه ای برای خود در پیشگاه خداوند فراهم می کنند.

ولایت فقیه حرف آخر را می زند

وی در توضیح ولایت فقیه گفت: ولایت فقیه در معنای کلی آن به معنای آنست که هر زمان اختلافی بین افراد پیش بیاید یک نفر حرف آخر را بزند، با این حساب در همه کشورها و جوامع ولی فقیه به شکلی وجود دارد و در ایران نیز مجتهد عادل به عنوان ولی فقیه حرف آخر را می زند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه ولی فقیه معصوم نیست، تصریح کرد: بین عصمت و حجت تفاوت وجود دارد و حرف ولی فقیه برای ما حجت است و ما در خط سیاسی نیازمند حجتیم.

وی با بیان اینکه معنای ظاهری و کلمه به کلمه آیات قرآن برای بسیاری از افراد قدرت جاذبه ندارد و باید بیان غیرظاهری آیات را برای مردم تبیین کرد، افزود: آیه "الطلاق مرتان" تنها برای افرادی که ازدواج کرده اند نیست، بلکه منظور این آیه آنست که با هر کسی خواستی قطع رابطه کنی همه پل های پشت سرت را خراب نکن.

تعطیلات آمار گناه و جرایم را افزایش می دهد

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تاکید بر اینکه با وجودی که اکثر جوانان تحصیلات دانشگاهی دارند اما مشکل اصلی آنان مشکل بیکاری است، خاطرنشان کرد: هیچ راهی برای اصلاح جامعه نیست جز آنکه دروسی که در مدارس و دانشگاه ها تدریس می شوند کنار گذاشته شوند و تنها به مقدار مفید به آن ها بسنده کرد و در مقابل مهارت و هنری را به جوانان و نوجوانان آموزش دهیم.

وی با بیان اینکه فرد بیکار دست به فتنه می زند، گفت: زمانی که جوامع در تعطیلات به سر می برند آمار گناه ها بیشتر می شود، برای مثال در کشورهای مسیحی در روزهای یکشنبه آمار گناه بالا می رود و در ایران نیز در ایام تعطیلات آمار مرگ و میرها بیشتر می شود.

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به اینکه در اکثر کتاب های تربیتی اشاره ای به تاثیر منفی لقمه حرام در زندگی ها نشده است، افزود: امام حسین(ع) نیز در روز عاشورا به دشمنان خود می گویند لقمه حرام اجازه پذیرش حرف حق را از شما گرفته است.