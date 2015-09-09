جذب ۵۹۱ نفر در دوره های مختلف سوادآموزی شهرستان شبستر

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک آگاهی و سطح سواد در هر جامعه ای از مولفه های مهم توسعه یافتگی محسوب می شود و در کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی حرکت های جدی در این حوزه صورت گرفته که تشکیل نهضت سوادآموزی از مهمترین نمودهای آن است.

در سال های اخیر نیز این روند با جدیت بیشتری پیگیری شده و برنامه های متعددی در استان هایی چون آذربایجان شرقی و شهرستان های آن برگزار شده که شهرستان شبستر یکی از این مناطق است که جلسه کارگروه تخصصی طرح با سواد کردن اولیای بیسواد دانش آموزان آن امروز (چهارشنبه) با حضور مسوولان و دهیاران شبستر با هدف ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در محل سالن اجتماعات بخشداری مرکزی شبستر تشکیل شد.

جذب ۵۹۱ نفر در دوره های مختلف سوادآموزی شبستر

مدیر آموزش و پرورش شبستر در این جلسه با بیان اینکه هفدهم شهریور روز جهانی مبارزه با بی سوادی است، گفت: دین اسلام از همان آغاز به از بین بردن جهل و بی سوادی پرداخت و تعلیم و تربیت را به عنوان برنامه ای الهی و پسندیده به مردم معرفی کرده و دین بیداری، روشنگری و آگاهی است و هر نوع جهل و بی سوادی را محکوم می داند و همگان را به فراگرفتن دانش امر می کند.

سرتیپی با تاکید بر اجرای کامل طرح ریشه کنی بیسوادی در سطح منطقه تصریح کرد: تحقق اهداف این طرح و انسداد تمامی مبادی بی سوادی در شهرستان شبستر نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر و تلاش همه جانبه تمام مسوولان دخیل در این حوزه است.

وی با بیان اینکه سهمیه سال ۹۳ نهضت سواد آموزی شهرستان، ۲۲۸ نفر برای اولیای بیسواد مدارس و ۳۸ نفر برای دوره تحکیم و ۲۴ نفر برای دوره انتقال بود که بنا بر گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان، منطقه شبستر تاکنون با جذب ۲۷۸ نفر سواد آموز، ۲۳۸ نفر برای دوره تحکیم و ۷۵ نفر برای دوره انتقال و در مجموع با ۵۹۱ نفر بیشتر از سهمیه پیش بینی استان در جذب اولیای بیسواد عمل کرده است.

مدیر آموزش و پرورش شبستر در پایان خاطر نشان کرد : هدف از برگزاری این جلسه دست یابی به راهکارهای اجرایی جهت ریشه کنی بی سوادی در شهرستان است و امیدواریم در پایان سال ۹۴ شاهد برگزاری جشن ریشه کنی بی سوادی در شهرستان شبستر باشیم.

بحث سواد آموزی یکی از عرصه های مدیریت جهادی است

بخشدار مرکزی شبستر هم در این جلسه یکی از عرصه های مدیریت جهادی را بحث سواد آموزی عنوان کرد و با بیان اینکه با سواد کردن بی سوادان کمتر از جهاد نیست، خواستار پیگیری جهاد گونه امر با سوادی در سطح شهرستان شد.

مجید بهنام فر خاطرنشان کرد: فرد بی‌سواد به علت عدم‌توانایی در برقراری ارتباط صحیح با محیط اجتماعی پیرامون خود به عنوان فردی آسیب‌پذیر شناخته می‌شود که در عین حال می‌تواند ناخواسته آسیب‌رسان باشد و این افراد در دنیای امروز نه تنها کشور خود را در پیشرفت و توسعه همراهی نمی‌کنند، بلکه حتی مانعی در پیشرفت کشور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه همکاری دهیاران برای شناسایی افراد بی‌سواد سبب می‌شود آموزش و پرورش جامعه هدف را زیرپوشش سوادآموزی قرار دهد، تصریح کرد: ایجاد فرصت برابر در آموزش و رفع تبعیض نژادی مانع توسعه بی‌سوادی در منطقه می‌شود.

محمد محمودزاده رییس نهضت سواد آموزی اداره آموزش و پرورش شبستر نیز از مشوق های هیئت دولت برای اشاعه امر سواد آموزی خبر داد و گفت: مشوق های در نظر گرفته شده مختص بی سوادان گروه سنی ۱۰الی ۴۹ سال است و بی سوادانی که بصورت خودآموز اقدام به سوادآموزی نموده و موفق به اخذ مدرک سوادآموزی شوند مبلغ ششصد هزار تومان و بی سوادانی که درکلاسهای سوادآموزی حضوریافته و موفق به اخذ مدرک سوادآموزی شوند ۲۰ درصد معادل سرانه سوادآموزی (تقریباً یکصد هزارتومان) پاداش نقدی دریافت خواهند کرد.