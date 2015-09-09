۸۳۰ نمازجمعه هر هفته در کشور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدرضا اکرمی بعدازظهر چهارشنبه در همایش نقش اصحاب فرهنگ و رسانه در ترویج امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: اصحاب رسانه به معنای صداوسیما، روزنامه، مجله، فیلم و نماز جمعه است.

وی با بیان اینکه اگر نمازهای جمعه به درستی برگزار شود می تواند انقلاب را بیمه کند، ادامه داد: هر شخصی که بیان و قلم دارد باید در امر به معروف و نهی از منکر کمک کند.

حجت الاسلام اکرمی تصریح کرد: امربه معروف و نهی از منکر باید به وسیله کتاب، نشریات و رسانه در بین مردم رواج پیدا کند.

وی با تاکید بر ضرورت خواندن روزنامه و مطالعه برای مردم افزود: هر روحانی موظف است در روز یک روزنامه خوانده و بخشی از خبرهای صدا و سیما را ببیند در غیر این صورت عالم به زمانه نیست.

رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: مردم باید برای خرید کتاب پول بدهند و کسی که کتاب و روزنامه در دست داشته باشد مطلع به مسائل روز است و باید مردم را به سمت روزنامه و نشریه خواندن سوق دهیم.

وی با اشاره به اینکه معلمان، استادان، روحانی ها، امامان جمعه و جماعت و پدران و مادران جزو اصحاب رسانه و فرهنگ هستند، تصریح کرد: تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی ما را استحاله می کند.

حجت الاسلام اکرمی با اشاره به اینکه فرزندان ما باید حداقل یک زبان خارجی بیاموزند، افزود: روحانیون هم باید در نشریه ای با داشتن یک ستون به ترویج امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.

وی در خصوص برنامه های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: همه مردم صدا و سیمای ما را نمی بینند و حدود ۷۰ درصد برنامه های ماهواره ای را نگاه می کنند و باید برای این بخش مردم هم فکری کرد.

حجت الاسلام اکرمی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید به جا و به موقع باشد، اظهار کرد: زود ازدواج کردن، تقسیم وقت، رسیدگی به همه امور زندگی از مصادیق امر به معروف است.