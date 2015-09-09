به گزارش خبرنگار مهر، علی وحدت در دیدار با معاون پارک علم و فناوری نوفارو در جمهوری چک، با بیان اینکه ایران به رغم مشکلات تحریم، در تولید محصولات با فناوری بالا از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده است، گفت: صنایع ایرانی در حال حاضر در حوزه‌هایی همچون تجهیزات پزشکی، قطعات الکترونیک خودرو، روشنایی‌های ال‌ ای‌ دی، تجهیزات پزشکی، قطعات الکترونیک خودرو، روشنایی های ال ایی دی، فرستنده‌ها و گیرنده‌ها، رادارها و تاسیسات مخابراتی بخشی از نیازهای کشور را با تولید محصولات با کیفیت تامین کنند.

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک افزود: در عین حال فعالیت صنایع ایران در تولید محصولات الکترونیک مصرفی که فاقد مزیت رقابتی بوده اند کمتر بوده است.بر این اساس از جوینت و فعالیت شرکت ها با شرکت های خارجی که به رشد تولیدات صنعتی کشور بینجامد استقبال می کنیم.

وی تصریح کرد: حمایت از تجاری سازی تکنولوژی و ایده های جدید پارک علم و فناوری نوفارو در ایران و ارتقاء تکنولوژیک محصولات صنعتی کشور با همکاری این پارک دانش بنیان را از زمینه هایی است که همکاری دو کشور می تواند حول محور آن شکل گیرد.

به گفته وحدت، نقش صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در ایران تنها تامین مالی نیست، بلکه به عنوان بخش دولتی در صددیم فرصت ها را به شرکت های داخلی و شرکای خارجی آنها معرفی کنیم. در این راستا، صندوق برای کمک به آموزش، تحقیق و توسعه و اخذ تائیدیه‌های بین‌المللی برای صنایع کوچی و متوسط برنامه‌های مفصلی دارد.

وی اظهار داشت: صندوق در این زمینه ها تسهیلاتی را ارائه می کند که در صورت مشارکت شرکت های خارجی در تولید محصولات جدید، در تامین هزینه ها مشارکت خواهیم کرد.

وحدت در ادامه پیشنهاد کرد: فهرستی از شرکت های فعال در حوزه الکترونیک و علم و فناوری ایران و پارک علم و فناوری نوفارو جمهوری چک همراه با معرفی توان و تخصص شرکت ها و زمینه های مورد علاقه برای همکاری تهیه و مبادله شده و زمینه های همکاری و سرمایه گذاری مشترک فراهم آید. در این راستا، شرکت های اروپایی در پی دستیابی به بازار بزرگ ایران هستند و از این طریق می توانند ضمن ارتقاء تولید محصولات داخل از پتانسیل بازار ایران برای فروش و صادرات بهره مند شوند.

همچنین در این دیدار، ریشلین کوا نیز نیز گفت: پارک علم و فناوری نوفارو مجموعه ای است که سرمایه گذاری آن به طور مشترک از سوی بخش خصوصی جمهوری چک و اتحادیه اروپا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: علی رغم تازه تاسیس بودن نوفارو این پارک از توان و تخصص بالایی در حوزه های شهر هوشمند و هوشمندسازی سیستم های تامین انرژی برخوردار است. معاون پارک علم و فناوری نوفارو افزود: این پارک تنها مرکز رشد و آر اند دی نیست و از تمام ایده های هوشمند برای تجاری سازی استفاده می کند.

وی، شرکت های بزرگ آی بی بی، فیلیپس و سیسکو را از جمله سرمایه گذاران در پارک علم و فناوری نوفارو معرفی کرد و اظهار داشت: شاید ایران یکی از آخرین بازارهایی است که درهای آن به روی دنیا گشوده شده است و دسترسی به این بازار از دلایل علاقمندی شرکت های خارجی برای حضور در ایران است.

ریشلن کوا، در عین حال پارک علم فناوری نوفارو را دروازه ورود شرکت های ایرانی به بازارهای اروپا عنوان کرد و افزود: در صورتی که ایران نیز دارای شرکت های بزرگ در حوزه علم و فناوری است ما می توانیم ارتباط با آنها را تسهیل کنیم.