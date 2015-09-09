آیت‌الله ممدوحی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که عدم پاسخگویی به اظهارات مقامات آمریکا چه پیامدهایی منفی می‌تواند داشته باشد؟ اظهار کرد: اگر پاسخ به موقع از سوی دولتمردان به آمریکایی‌ها داده نشود و آنها فکر کنند ما از انها می‌ترسیم روز به روز علیه ما پیشروی می‌کنند.

وی افزود: فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر موضع‌گیری به موقع و پاسخ به سخنان آمریکایی‌ها ناظر بر همین موضوع صورت گرفته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سوال که عملکرد دولتمردان در مورد پاسخگویی به اظهارات آمریکایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟ تصریح کرد من فقط این را به دولت‌مردان توصیه می‌کنم که باید سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص را توجه کنند و به اظهارات نامربوط آمریکایی‌ها واکنش نشان دهند.

آیت الله ممدوحی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه امروز رهبری فرمودند برخی جوانان انقلابی را به اسم افراطی می‌کوبند و به نظر شما این عده با چه اهدافی این اقدامات را انجام می‌دهند؟ گفت: این مساله از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است و همواره انقلابیون از سوی برخی طیف‌ها با نام افراطی و تندرو تلقی می‌شدند.

وی تاکید کرد: کسانی که امروز جوانان حزب‌اللهی و انقلابی را با اسم افراطی مورد هجمه قرار می‌دهند و می‌کوبند در واقع آمریکایی‌های داخلی هستند.