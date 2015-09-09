هفته دفاع مقدس به دور از اقدامات شعاری گرامی داشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان، این هفته را بزرگداشت رویداد بزرگ فرهنگی در کشور دانست و اظهار کرد: مدیران ارشد استان برای این موضوع اهمیت خاصی قائل هستند و باید تلاش شود تا با برنامه‌ریزی این اقدامات حالت شعاری نداشته باشد.

رئیس شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان افزود: فرزندان گیلان در مقاطع مختلف قبل و پس از انقلاب در همه‌ جنبش‌های ضد استعماری حضور پرشور و فعال داشته‌اند و میرزاکوچک جنگلی نمادی از این استان در جنبش های اصیل اسلامی و مشروطیت است.

نجفی با تأکید بر برگزاری هرچه بهتر مراسم‌های هفته دفاع مقدس گفت: دستگاه‌های مختلف استان با بهره‌مندی از توانمندی‌های موجود در بخش‌های فرهنگی به وقایع و آثار باقیمانده هشت سال دفاع مقدس بپردازند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دنیا به فرهنگ گذشته خود اهمیت خاصی قائل هستند، افزود : ما رسالتی در حفظ آثار و ارزش های فرهنگ اصیل خود علی الخصوص در آثار ارزشمند دفاع مقدس داریم که باید به آن بپردازیم.

استاندار گیلان با یادآوری ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان در سال های دفاع مقدس بیان کرد: فرزندانی از این مرز و بوم در سنین ۱۳ تا ۱۴ سالگی با انتخاب خود به منظور دفاع از میهن بپا خاستند و امروز نیز بیشتر آنان در کسوت مدیران این کشور در حال خدمت به نظام هستند.

نجفی با اشاره به اینکه گاهی با توجه به نوع نگرش، اندیشه و تفکر بعضی از تلاشگران عرصه‌ دفاع مقدس این افتخارات مان را با برش‌های سیاسی کنار می‌گذاریم، اظهار کرد: سراسر زندگی این رزمندگان می‌تواند برای عرصه‌های مختلف درس باشد و باید این ارزش ها حفظ شود.