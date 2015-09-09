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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

استاندار گیلان:

هفته دفاع مقدس به دور از اقدامات شعاری گرامی داشته شود

هفته دفاع مقدس به دور از اقدامات شعاری گرامی داشته شود

رشت- استاندار گیلان با بیان اینکه هفته دفاع مقدس بزرگداشت رویداد بزرگ فرهنگی در کشور است، تاکید کرد: هفته دفاع مقدس باید به دور از اقدامات شعاری گرامی داشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان، این هفته را بزرگداشت رویداد بزرگ فرهنگی در کشور دانست و اظهار کرد: مدیران ارشد استان برای این موضوع اهمیت خاصی قائل هستند و باید تلاش شود تا با برنامه‌ریزی این اقدامات حالت شعاری نداشته باشد.

رئیس شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان افزود: فرزندان گیلان در مقاطع مختلف قبل و پس از انقلاب در همه‌ جنبش‌های ضد استعماری حضور پرشور و فعال داشته‌اند و میرزاکوچک جنگلی نمادی از این استان در جنبش های اصیل اسلامی و مشروطیت است.

نجفی با تأکید بر برگزاری هرچه بهتر مراسم‌های هفته دفاع مقدس گفت: دستگاه‌های مختلف استان با بهره‌مندی از توانمندی‌های موجود در بخش‌های فرهنگی به وقایع و آثار باقیمانده هشت سال دفاع مقدس بپردازند.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دنیا به فرهنگ گذشته خود اهمیت خاصی قائل هستند، افزود : ما رسالتی در حفظ آثار و ارزش های فرهنگ اصیل خود علی الخصوص در آثار ارزشمند دفاع مقدس داریم که باید به آن بپردازیم.

استاندار گیلان با یادآوری ایثار و از خودگذشتگی رزمندگان در سال های دفاع مقدس بیان کرد: فرزندانی از این مرز و بوم در سنین ۱۳ تا ۱۴ سالگی با انتخاب خود به منظور دفاع از میهن بپا خاستند و امروز نیز بیشتر آنان در کسوت مدیران این کشور در حال خدمت به نظام هستند.

نجفی با اشاره به اینکه گاهی با توجه به نوع نگرش، اندیشه و تفکر بعضی از تلاشگران عرصه‌ دفاع مقدس این افتخارات مان را با برش‌های سیاسی کنار می‌گذاریم، اظهار کرد: سراسر زندگی این رزمندگان می‌تواند برای عرصه‌های مختلف درس باشد و باید این ارزش ها حفظ شود.

کد مطلب 2911735

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