به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ در نشست خبری پس از پیروزی ۳ بر یک تیم ملی ایران مقابل تونس در جمع خبرنگاران گفت: ما به بازی خودمان ادامه دادیم. من امیدوارم و آرزو می‌کنم که از فردا بهتر بازی کنیم چونکه هیچ نکته مثبتی در این شرایط نمی‌بینم.

وی افزود: ما باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم و تلاش کنیم بازی خیلی بهتری نسبت به دیروز و امروز ارایه کنیم.

تیم ملی والیبال ایران فردا، پنجشنبه، ۱۹ شهریور ماه در سومین مسابقه خود در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ از ساعت ۷:۴۰ به وقت تهران به مصاف ونزوئلا خواهد رفت.