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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۲۹

رقابتهای جام جهانی والیبال- ژاپن؛

کواچ: نکته مثبتی در بازی ایران نمی‌بینم/ مقابل تونس هم بد بودیم

کواچ: نکته مثبتی در بازی ایران نمی‌بینم/ مقابل تونس هم بد بودیم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با وجود پیروزی برابر تونس گفت: فعلا هیچ نکته مثبتی در این شرایط نمی‌بینم.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسلوبودان کواچ در نشست خبری پس از پیروزی ۳ بر یک تیم ملی ایران مقابل تونس در جمع خبرنگاران گفت: ما به بازی خودمان ادامه دادیم. من امیدوارم و آرزو می‌کنم که از فردا بهتر بازی کنیم چونکه هیچ نکته مثبتی در این شرایط نمی‌بینم.

وی افزود: ما باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم و تلاش کنیم بازی خیلی بهتری نسبت به دیروز و امروز ارایه کنیم.

تیم ملی والیبال ایران فردا، پنجشنبه، ۱۹ شهریور ماه در سومین مسابقه خود در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۵ از ساعت ۷:۴۰ به وقت تهران به مصاف ونزوئلا خواهد رفت.

کد مطلب 2911742

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