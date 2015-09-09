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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

ترابیان در گفتگو با مهر:

خسوس فقط پولش را می‌خواست/ چندماه پیش گفته بودم به ایران نمی‌آید

خسوس فقط پولش را می‌خواست/ چندماه پیش گفته بودم به ایران نمی‌آید

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال گفت: من چند ماه پیش گفته بودم که «خسوس کاندلاس» برای ادامه کار در تیم ملی فوتسال به ایران نمی‌آید.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره منتفی شدن حضور خسوس کاندلاس در تیم ملی فوتسال ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: من چند ماه پیش گفته بودم که خسوس به ایران نمی‌آید. او دنبال طلب و پولش بود که آنرا از فدراسیون گرفت.

وی درباره وضعیت نیمکت تیم ملی فوتسال و انتخاب سرمربی جدید تیم ملی، تاکید کرد: هنوز صحبتی با افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) نداشته‌ایم. باید با علی کفاشیان و افتخاری در اینباره صحبت کنیم تا بعد نتیجه مشخص شود.

رئیس کمیته فنی فوتسال در پایان گفت: تمام هدف ما در کمیته فنی این است که به تیم ملی کمک کنیم. فرصت زیادی تا جام ملتها نمانده و باید زودتر سرمربی بعدی انتخاب شود.

کد مطلب 2911743

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