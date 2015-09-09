عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره منتفی شدن حضور خسوس کاندلاس در تیم ملی فوتسال ایران با بیان مطلب فوق اظهار کرد: من چند ماه پیش گفته بودم که خسوس به ایران نمی‌آید. او دنبال طلب و پولش بود که آنرا از فدراسیون گرفت.

وی درباره وضعیت نیمکت تیم ملی فوتسال و انتخاب سرمربی جدید تیم ملی، تاکید کرد: هنوز صحبتی با افتخاری (رئیس کمیته فوتسال) نداشته‌ایم. باید با علی کفاشیان و افتخاری در اینباره صحبت کنیم تا بعد نتیجه مشخص شود.

رئیس کمیته فنی فوتسال در پایان گفت: تمام هدف ما در کمیته فنی این است که به تیم ملی کمک کنیم. فرصت زیادی تا جام ملتها نمانده و باید زودتر سرمربی بعدی انتخاب شود.