۱۱۰۹ نشریه علمی پژوهشی و ترویجی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بایبوردی ظهر چهارشنبه در شورای روابط عمومی منطقه پنج کشور در دانشگاه ایلام اظهار داشت: خبرنگاران از یاران اصلی و یاری رسان روابط عموی هستند.

وی بیان داشت: امروز از کارگزاران روابط عمومی این سوالها پرسیده می شود که آیا سواد روابط عمومی دارید یا نه، آیا سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات دارید یا خیر.

معاون روابط عمومی وزارت علوم بیان داشت: در ایران دو هزار و ۶۳۹ دانشگاه پژوهشگاه و پارک علمی و فناوری وجود دارد که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو نیز در کشور در حال تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: ۳۶ پارک علم و فناوری در سراسر کشور داریم که با چهار هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در ارتباط هستند و علاوه بر این ۷۰ هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه مشغول تدریس هستند.

وی افزود: اگر از تکنولوژی های نوین بهره مند نباشیم با مشکل مواجه می شویم لذا با روابط عمومی سنتی نمی توان اطلاع رسانی کرد و این شورا باید اتاق فکر دانشگاه های منطقه غرب کشور باشد.

در پایان این نشست فرهاد فتاحی مدیر روابط عمومی دانشگاه ایلام با داشتن ۲۱ سال سابقه کار در حوزه روابط عمومی با اکثریت آرا به عنوان دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری منطقه ۵ کشور انتخاب شد.

گفتنی است، دانشگاه ایلام، میزبان مدیران و مسئولان روابط عمومی دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فن‌آوری منطقه پنج کشور است.

دانشگاه‌های کردستان، لرستان، کرمانشاه و ایلام شامل این منطقه هستند و در مجموع از چهار استان ذکر شده ۱۰ مرکز در این جلسه حضور خواهند داشت و دبیر منطقه نیز از بین مدعوین انتخاب می‌شود.